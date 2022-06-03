Швейцария разрешила Германии продать свои танки Leopard 2 третьим странам 1 3.06.2022, 20:29

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Швейцария вернула 42 танка Leopard 2 A4 производителю Rheinmetall в 2010-2011 годах.

Управление оборонных закупок Швейцарии разрешило Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными Швейцарией немецкой оборонной группе Rheinmetall. Об этом пишет агентство Reuters.

Швейцария вернула 42 танка Leopard 2 A4 производителю Rheinmetall в 2010-2011 годах.

"Германия может свободно распоряжаться танками Leopard 2, проданными обратно компании Rheinmetall двенадцать лет назад, так как здесь больше нет никаких требований", — цитирует агентство заявление управления по закупкам.

Законсервированные танки Leopard 2 не будут переданы Польше, для этого потребуется списание и, следовательно, решение парламента, добавили в управлении.

Европейские страны, стремящиеся пополнить свои запасы оружия после поставок Украине, подали в Швейцарию запросы на передачу избыточных вооружений из запасов швейцарской армии.

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