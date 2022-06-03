В Ереване у резиденции премьера Армении начались столкновения протестующих с полицией 1 3.06.2022, 21:08

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Антиправительственные акции, шествия и митинги в Армении проводятся с 17 апреля.

В Ереване возле комплекса правительственных дач, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян начались столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Полиция применяет светошумовые гранаты, сообщает Интерфакс.

Ранее сегодня оппозиционное шествие во главе с вице-спикером парламента Армении Ишханом Сагателяном направилось от здания правительства к резиденции Пашиняна, чтобы встретиться с ним и передать требования оппозиции.

Сагателян сообщил собравшимся, что некоторые оппозиционные депутаты все еще находятся в парламенте для участия в созванном оппозицией внеочередном заседании по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям. "Если так, то ждите, мы вновь идем в парламент", - заявил Сагателян.

Он потребовал от полиции открыть путь в парламент, который находится неподалеку от комплекса правительственных дач. После этого между демонстрантами и полицией начались столкновения. Полиция применяет спецсредства, светошумовые гранаты, задерживает демонстрантов.

Ранее в пятницу правящая фракция парламента Армении "Гражданский договор" провалила созванное оппозицией внеочередное заседание законодательного органа для принятия заявления по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям.

Параллельно на площади Франции в центре Еревана оппозиция проводила митинг своих сторонников. Сагателян выразил недоумение поведением правящей фракции, назвав их поведение "бегством от реальности". Позднее оппозиционные демонстранты окружили полицейских, взявших в кольцо здание правительства.

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