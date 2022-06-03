Ученые нашли связь между ростом и здоровьем

Ученые нашли связь между ростом и здоровьем4
- 3.06.2022, 21:38
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Здоровье низких и высоких людей отличается.
Ученые из США провели исследование, в котором выяснили, что рост влияет на здоровье человека. Исследователи рассмотрели связи между различными заболеваниями и ростом человека, а также связи с прогнозируемыми рисками болезней из-за их генетической предрасположенности, пишет meta.ua.
Ученые выяснили, что высокий рост связан с более высоким риском: фибрилляции предсердий и варикозного расширения вен. Исследование также выявило новые связи между высоким ростом и более высоким риском периферической нейропатии, возникающей из-за повреждений нервов на конечностях, а также инфекциями кожи и костей, такими как язвы ног и стоп.
Что касается людей низкого роста – они чаще страдают ишемической болезни сердца, высоким кровяным давлением и высоким уровнем холестерина.
Исследователи приходят к выводу, что рост может являться ранее неизвестным фактором риска нескольких распространенных состояний у взрослых. Однако для подтверждения этой теории необходимо провести больше исследований.