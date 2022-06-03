В школьной столовой в Борисовском районе придумали схему обогащения 1 3.06.2022, 21:54

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В итоге у заведующей конфисковали авто.

В суде Борисовского района вынесли приговор двум сотрудницам школьной столовой. Заведующая столовой и одна из поваров умудрились вывезти продукты больше чем на 4 тыс. рублей и часть из них продать, передает onliner.by.

Хитрую схему в одной из школ Борисова запустили 1 сентября 2021 года. Повара, не осведомленные о нехорошем замысле, получали продукты для школьных обедов по заниженным нормам. Излишки продуктов оказывались в машине заведующей, часть из них потом продали. Это продолжалось чуть больше четырех месяцев. В итоге суд насчитал ущерба на 4136 рублей 30 копеек, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Работниц столовой признали виновными и назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 2,5 года, заведующей придется заплатить штраф в 16 тыс., повару — 12,8 тыс. Кроме этого, у заведующей конфискуют Volkswagen Golf, на котором вывозили продукты.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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