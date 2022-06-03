Еврокомиссия переведет 26,2 млн евро Украине и Молдове вместо РФ и Беларуси
- 3.06.2022, 22:39
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В марте Европейская комиссия приостановила сотрудничество с Россией и Беларусью.
В марте Европейская комиссия приостановила сотрудничество с Россией и Беларусью в трансграничных программах после военной агрессии России (и союзного с ней режима Лукашенко) против Украины, передает polskieradio.pl.
Еврокомиссия 3 июня предложила перевести 26,2 млн евро из Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI), изначально предназначенного для регионального сотрудничества с Россией и Беларусью, на аналогичные проекты с Украиной и Молдовой.
Средства NDICI могут быть использованы для развития медицинских услуг, укрепления институционального потенциала органов государственной власти, образовательных и исследовательских проектов или финансирования программ социальной интеграции и профессиональной подготовки для беженцев.