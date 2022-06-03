Рвалась на Киев из Беларуси: украинские военные разгромили ДРГ врага 10 3.06.2022, 22:47

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Бригада ВСУ остановила группу из 30 человек.

Украинские защитники предотвратили попытку прорыва диверсантов со стороны Беларуси. Группу из 30 человек остановили бойцы одной из бригад ВСУ.

Об этом рассказал пресс-офицер 112-й киевской бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, также фиксируют попытки российских беспилотных апартов залетать с белорусской территории с целью изучения украинской обороны.

"Хочу сказать, что есть угроза для Киева. Но будьте уверены, что Киев охраняется надежно", - подчеркнул пресс-офицер.

Андрей Ковалев отметил, что на границе с Беларусью сосредоточено большое количество российских войск. Там сформированы батальонные тактические группы.

В белорусских деревнях российские военные живут, пьют, сметают алкоголь в местных магазинах.

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