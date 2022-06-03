Ученые назвали самый красивый и притягательный цвет глаз 3.06.2022, 23:09

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Ответ вас удивит.

Как известно, глаза — зеркало души. Составить первое впечатление о человеке и понять его настроение, характер и отношение к вам помогают именно глаза. Согласно недавнему исследованию британского онлайн-магазина контактных линз Lenstore, именно цвет глаз играет первостепенную роль в том, насколько привлекательным вас считают окружающие, пишет elle.ru.

В исследовании специалисты использовали фотографии одного мужчины и одной женщины. Затем моделям на фото изменяли цвет глаз с помощью специальных программ. Получившиеся фотографии разместили в трех приложениях для знакомств и выяснили все совпадения с потенциальными партнерами.

Парни с голубыми глазами оказались счастливчиками: их цвет глаз стал самым привлекательным для потенциальных партнерш. Коричневый — второй по популярности, он набрал с 21,97% голосов. Затем следуют зеленый, ореховый и черный цвета. А вот, например, неестественный фиолетовый получил самый низкий балл по привлекательности для женщин — всего 8,09% от всех совпадений из-за ненатуральности этого цвета.

Любопытно, что результаты самых обворожительных оттенков глаз у женщин по версии мужчин отличаются. Так, для мужского пола наиболее привлекательными стали женщины с карими глазами — результат: 20,19% от общего количества симпатий.

Еще один забавный факт: цвета глаз, которые были наиболее популярны по оценкам женщин, мужчин впечатлили гораздо меньше. Так, второе место, в отличие от женщин, мужчины отдали тому самому странному фиолетовому оттенку. Удивительно, что этот неестественный цвет получил всего на одно совпадение меньше, чем карий (19,88% от общего количества симпатий). Далее по уменьшению доли симпатий следуют черный, голубой, ореховый и зеленый цвета глаз.

Привлекательность коричневого цвета глаз ясна: по данным World Atlas он считается наиболее распространенным цветом глаз, покрывающим от 70 до 79% населения Земли. Голубой цвет занимает второе место и встречается примерно у 8-9% людей на планете. А ореховый и янтарный можно встретить всего у 5% людей. Наименее распространенный оттенок — зеленый, такой цвет глаз отмечается всего у 2% населения планеты.

Считается, что человек подсознательно подготовлен к тому, чтобы предпочесть один оттенок глаз другому из-за собственного уникального жизненного опыта. По словам эксперта по отношениям Несс Купер, те люди, кто предпочитает партнеров с голубым цветом глаз, скорее всего, имели приятный опыт общения с таким человеком в детстве. Поэтому они с радостью вспоминают счастливые эмоции из прошлого, когда ищут партнеров.

Согласно другой теории, человеку может с легкостью понравиться цвет глаз, который имеют его опекуны, а не родители. Так случается из-за привязанности, которая возникает в результате выброса гормонов в детстве при долгом контакте с опекуном, а не из-за прямой родственной связи с человеком.

Массовая культура сильно влияет на наши представления о красоте и привлекательности. Ожидания, установленные определенными стандартами красоты, играют свою роль в нашем оценивании других людей. Доктор медицинских наук, психиатр Центра восстановления океана в Великобритании Александр Лапа считает, что наши личные предпочтения во внешности будущих партнеров заменяются теми, которые одобряет общество. Бурное развитие интернета и социальных сетей усугубило эту тенденцию. «Как правило, светлые волосы и голубые глаза высоко ценились и часто изображались в средствах массовой информации», — поделилась эксперт.

Как показали результаты приведенного британского исследования, представители разных полов по-разному оценивают привлекательность одного и того же цвета глаз у людей. Разумеется, критерии, которые располагают нас к персоне, очень индивидуальны и далеко не всегда обуславливаются общественным влиянием. Все же цвет глаз — критерий, определяющий лишь первое впечатление о человеке. Богатство его внутреннего мира и особенности личности по-прежнему остаются самыми главными факторами в выборе спутника жизни.

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