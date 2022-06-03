Лига наций: Футболисты сборной Словакии победили белорусов

Лига наций: Футболисты сборной Словакии победили белорусов1
- 3.06.2022, 23:44
Матч закончился со счетом 1:0.
Футболисты сборной Беларуси уступили соперникам из Словакии в матче первого тура нового розыгрыша Лиги наций. Единственное взятие ворот нашей дружины записал на свой счет Томаш Суслов.
Беларусь — Словакия — 0:1
БЕЛАРУСЬ: Павлюченко — Бегунов, Хадаркевич, Политевич, Юденков, Шевченко — Эбонг (Малькевич, 71), Яблонский (к) (Быков, 62), Бочеров (Гречихо, 82), Климович (Бессмертный, 71) — Бахар (Соловей, 71).
Запасные: Хаткевич, Плотников, Нечаев, Швецов, Подстрелов, Волков, Громыко.
СЛОВАКИЯ: Родак — Пекарик, Шатка, Шкриньяр (к), Де Марко — Лоботка (Герц, 89) — Шранц (Руснак, 60), Куцка (Грошовски, 74), Дуда (Суслов, 59), Вайсс — Алмаши (Боженик, 75).
Запасные: Плах, Такач, Вальент, Дьембер, Косцелник, Гараслин, Хватал.
ГОЛ: 0:1 — Суслов (61).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бегунов (25), Кондратьев (главный тренер, 42); Дуда (4), Боженик (86).