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Лига наций: Футболисты сборной Словакии победили белорусов

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  • 3.06.2022, 23:44
Лига наций: Футболисты сборной Словакии победили белорусов

Матч закончился со счетом 1:0.

Футболисты сборной Беларуси уступили соперникам из Словакии в матче первого тура нового розыгрыша Лиги наций. Единственное взятие ворот нашей дружины записал на свой счет Томаш Суслов.

Беларусь — Словакия — 0:1

БЕЛАРУСЬ: Павлюченко — Бегунов, Хадаркевич, Политевич, Юденков, Шевченко — Эбонг (Малькевич, 71), Яблонский (к) (Быков, 62), Бочеров (Гречихо, 82), Климович (Бессмертный, 71) — Бахар (Соловей, 71).

Запасные: Хаткевич, Плотников, Нечаев, Швецов, Подстрелов, Волков, Громыко.

СЛОВАКИЯ: Родак — Пекарик, Шатка, Шкриньяр (к), Де Марко — Лоботка (Герц, 89) — Шранц (Руснак, 60), Куцка (Грошовски, 74), Дуда (Суслов, 59), Вайсс — Алмаши (Боженик, 75).

Запасные: Плах, Такач, Вальент, Дьембер, Косцелник, Гараслин, Хватал.

ГОЛ: 0:1 — Суслов (61).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бегунов (25), Кондратьев (главный тренер, 42); Дуда (4), Боженик (86).

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