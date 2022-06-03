Блинкен: США и союзники не хотят затянуть боевые действия в Украине 3.06.2022, 23:48

Энтони Блинкен

Госсекретарь США поделился мнением о 100 днях войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что США и их союзники и партнеры не стремятся затянуть боевые действия в Украине. Он также потребовал от президента России Владимира Путина завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письменное заявление Блинкена.

Он также напомнил, что с 24 февраля Соединенные Штаты предоставили Украине более 6,3 млрд долларов гуманитарной, военной и экономической помощи.

"Мы вновь призываем президента России Владимира Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям и глобальным потрясениям, которые вызвала выбранная им война. Ни США, ни наши союзники и партнеры не стремятся затянуть войну, чтобы причинить боль России", - говорится в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что США "очень уважают граждан России", которые "заслуживают лучшего будущего".

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