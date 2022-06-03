Украина подготовила санкционный список из 12 тысяч россиян 3.06.2022, 23:54

Об этом заявил спикер МИД Украины.

Украина подготовила санкционный список из более чем 12 тысяч россиян и работает с партнерами над механизмом определения приоритетности применения санкций, заявил спикер МИД страны Олег Николенко в комментарии «Украинской правде».

«Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на [патриарха] Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность. В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников», — сказал он.

По словам Николенко, украинская сторона сейчас работает со своими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины.

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