Украина подготовила санкционный список из 12 тысяч россиян
- 3.06.2022, 23:54
Об этом заявил спикер МИД Украины.
Украина подготовила санкционный список из более чем 12 тысяч россиян и работает с партнерами над механизмом определения приоритетности применения санкций, заявил спикер МИД страны Олег Николенко в комментарии «Украинской правде».
«Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на [патриарха] Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность. В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников», — сказал он.
По словам Николенко, украинская сторона сейчас работает со своими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины.