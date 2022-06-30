Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение 30.06.2022, 7:37

Современная артиллерийская техника будет аналогична той, что предоставляют Германия и Нидерланды.

Украинские военные могут получить от Италии вооружение, похожее на то, которое нам уже дают Германия и Нидерланды. В частности, это могут быть гаубицы.

Италия будет поставлять в Украину тяжелое вооружение, аналогичное тому, что уже предоставили Германия и Нидерланды. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в кулуарах саммита лидеров НАТО в Мадриде и призвал других партнеров НАТО увеличить поставки оружия.

Как пишет Politico, отправка современной артиллерийской техники означала бы значительное увеличение военной поддержки со стороны Италии, хотя официальный Рим еще не подтвердил этот шаг. Точный список техники, которую могла бы получить Украина, держится в секрете.

Рютте отметил, что его "на данный момент больше всего беспокоит" "сложная" ситуация на востоке Украины, где в последние недели российские войска продвигались медленно, но постоянно.

"Невероятно важно, чтобы Украина получала достаточное количество тяжелых систем вооружения", — сказал Рютте.

По его словам, Германия и Нидерланды уже усилили свое взаимодействие, объявив, что отправят в Украину шесть современных гаубиц Panzerhaubitze 2000 в дополнение к 12 таким же артиллерийским орудиям, которые две страны поставили на прошлой неделе.

Рютте подчеркнул, что "Италия тоже решила внести свой вклад".

На вопрос, означает ли это, что Рим также отправит гаубицы Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, которые есть на армейских складах в Италии, Рютте ответил, что "нам еще предстоит увидеть", будут ли это Panzerhaubitze.

Заявление Рютте прозвучало в тот момент, когда Рим столкнулся с растущим давлением с целью увеличить поставки оружия в Украину.

"Невероятно важно, чтобы все страны, у которых еще есть товар на полках, доставили его [в Украину]. Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не сможете полностью защитить свою территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделяли приоритетное внимание Украине", - сказал Рютте.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в апреле спросила у своего итальянского коллеги Лоренцо Герини, может ли Рим участвовать в совместных поставках артиллерии в Украину, но получила отказ.

Представитель министерства обороны Италии отказался комментировать возможную поставку гаубиц, заявив, что "в Италии список материалов [для Украины] засекречен".

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