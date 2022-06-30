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Руководство БМЗ рассказало о плачевной ситуации на заводе

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  • 30.06.2022, 7:56
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Руководство БМЗ рассказало о плачевной ситуации на заводе

Большинство рынков сбыта потеряно.

Белорусский металлургический завод по-прежнему загружен не на полную мощность, а логистические проблемы пока не удалось решить. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора БМЗ Анатолий Волков.

Как сообщил Анатолий Волков, объем производства стали в июне вырос на 36−40 тыс. тонн по сравнению с маем.

«Это, конечно, еще не полная загрузка», — сказал первый замгендиректора завода.

Как сообщают на БМЗ, «завод работает в непростых условиях, которые требуют нестандартных решений и поиска новых партнеров». Диверсификация рынков сбыта началась еще в апреле и продолжается до сих пор, уточняют на предприятии.

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