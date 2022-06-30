Археологи обнаружили необычную «жительницу» древних Помпей 30.06.2022, 8:02

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Открытие было сделано при раскопках Стабианских бань.

Останки черепахи и яйцо, которое она так и не отложила , были обнаружены в Помпеях, но вот подвох: она погибла не при извержении Везувия, а по естественным причинам где-то между землетрясением, обрушившимся на город в 62 г. разрушение в 79 г. н.э. Это не первая черепаха, найденная в Помпеях, но другие черепахи были найдены в богатых домах или садах. Ее нашли в магазине. Об этом пишет Тhe Нistory Вlog.

Открытие было сделано при раскопках Стабианских бань на Виа дель Аббонданца, самой длинной и оживленной улице Помпеи. Когда-то на этом месте было небольшое здание, примыкающее к баням, но землетрясение превратило его в руины. В конце концов, щебень убрали или уплотнили, а здание перестроили под витрину, примыкающую к баням.

В юго-западном углу лавки, за уцелевшей после землетрясения квадратной чашей, археологи нашли останки самки Testudo hermanni. Она пробралась в комнату в поисках безопасного места, чтобы отложить свое единственное яйцо. Она умерла там, вероятно, в результате дистоции или задержки яиц, вызванной дефицитом окружающей среды — отсутствием подходящих материалов для гнездования, неблагоприятным климатом — или ее диетой. Если яйцо не отложено (или не удалено вмешательством человека), животное умирает.

Открытие черепахи свидетельствует о том, что даже дома в самом сердце самой оживленной улицы города не были немедленно восстановлены после того, как землетрясение превратило их в руины. Вместо этого они были заброшены и настолько лишены человеческого присутствия, что вместо этого дикие животные устроили себе дома. Когда витрину магазина перестраивали после землетрясения, бедную умершую черепаху никто не заметил в углу, и она была зарыта в строительную насыпь, поднявшую уровень пола.

Черепаху удаляли в три этапа. Во-первых, панцирь, длина которого составляет всего 5,5 дюймов, указывает на то, что образец был незрелым. (Взрослые панцири находятся в диапазоне 8-10 дюймов. Ее молодость также могла сыграть роль в ее неспособности отложить яйцо.) Яйцо было удалено вместе с панцирем. Следующим удалялся скелет черепахи, а последним – пластрон, брюшная часть панциря. Останки были переданы в Лабораторию прикладных исследований Помпеи для дальнейшего изучения археозоологами.

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