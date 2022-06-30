Украинские бойцы мастерски ликвидировали вражеский грузовик с боеприпасами 30.06.2022, 8:07

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Спрятанную среди деревьев технику вычислили с помощью квадрокоптера.

Украинские военные не только успешно ликвидируют российских оккупантов и их технику, но и нарушают цепочки поставок войск страны-агрессора. Так, был уничтожен очередной грузовик обеспечения противника.

В Telegram-канале "ХС Харьков" уточнили, что потери врагу нанесли на Харьковском направлении. Воины из отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка показали кадры "охоты" и удара по противнику.

Машину, которая, вероятно, везла российские боеприпасы, оккупанты пытались спрятать среди деревьев, однако это им не помогло.

Украинские воины выследили грузовик при помощи квадрокоптера, после чего по нему был нанесен точный и результативный удар.

"Отряд "Бешкетники Сірка" хорошо поработал над выжиганием орков", – сказано в подписи к видео.

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