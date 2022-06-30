«В моем районе цены бешеные, а выбор очень маленький» 1 30.06.2022, 8:25

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Что происходит на рынке аренды жилья в Минске?

Весной курс доллара заставил поволноваться и арендаторов, и собственников квартир. Первые требовали скидку, вторые либо соглашались с такими условиями, либо упрямились и из-за этого могли лишиться стабильного дохода. Наступило лето, но изменилась ли кардинально ситуация на рынке съемного жилья? Ответ на этот вопрос узнавали журналисты onliner.by.

«В моем районе цены бешеные, а выбор очень маленький»

Для начала мы попросили наших читателей, снимающих квартиры в Минске, поделиться своим личным опытом. Оказалось, кому-то и правда повезло: хозяева относились с пониманием и снижали стоимость аренды. Более того, кто-то даже не пытался вернуть все на круги своя, когда курс стабилизировался.

— Мы живем в Сухарево, в однушке с обыкновенным ремонтом. Из-за того, что нам нравится расположение (в шаговой доступности магазины, поликлиника, школы, детские сады), съезжать не хотелось, — рассказала нам Лилия. — Платили мы $225. Когда доллар пошел вверх, мы решили с собственником, что каждый месяц будем договариваться о стоимости. Все-таки цены на жилье упали, и за эти же деньги мы могли снимать квартиру получше. За май мы перевели $190. Думаю, владелец понимает, что у нас нет никаких задолженностей, к имуществу относимся бережно. А найти нового адекватного арендатора не так просто.

У Татьяны чуть другая история. Она квартиросъемщик с 19-летним стажем. Последнее жилье арендует уже три года — это трешка с хорошим ремонтом, но почти без мебели. Находится недалеко от станции метро «Каменная Горка». Стоимость — $280.

— Весной хозяин перевел ее в рубли (получилось 700 белорусских) и с тех пор не стал возвращать обратно, так как решил продать недвижимость. Поэтому я собираюсь переезжать, — отметила собеседница. — Вижу, что в моем районе цены бешеные, а выбор очень маленький. Искренне недоумеваю, откуда такие цифры — $450—500 за три комнаты. Однозначно буду искать что-то подешевле. За $500 можно коттедж за городом снять — в будущем я так и сделаю. Всегда мечтала жить на природе.

Конечно, повезло не всем. Некоторые собственники на уступки так и не пошли. Оксана с мужем арендовали за $220 квартиру на улице Якубовского, недалеко от метро «Кунцевщина». Находилась она на первом этаже старого дома, балкона у нее не было, зато была большая кухня. Из техники — только холодильник и стиральная машина.

— По старому курсу аренда составляла 580 рублей. Когда он стал расти, мы попросили платить белорусскими. На что хозяин сказал: «Давайте 650 рублей». Нас такой вариант не устроил, так как по факту он повысил стоимость, — рассказала девушка. — Мы стали присматривать другое жилье. Приблизительно каждый час-два на сайтах появлялись новые объявления. Поиски заняли примерно две недели (у нас кошка, так что многие отказывались нас заселять). В итоге переехали в однушку в Малиновке. Стоит $170. По ремонту она немного уступает, но нас это не смущает. Хозяйка оказалась очень лояльной женщиной, сразу сказала, что если курс снова начнет прыгать, сразу будем решать что-то с оплатой.

Через некоторое время Оксана увидела рекламу о сдаче той самой квартиры на Якубовского, причем выставили ее уже за $190.

Еще один наш читатель тоже переезжал не так давно. Снял на год двушку прямо у станции метро «Фрунзенская». Цена оказалась приятной — $230. Причем торговаться не пришлось, чему мужчина был крайне удивлен.

— В прошлом ремонт был очень хороший, а сейчас чуть «подустал». Но каких-то крупных изъянов нет, — добавил собеседник.

Мария со своим молодым человеком и вовсе сменили формат жилья. Подловили момент и переехали из двухкомнатной квартиры в Масюковщине в частный сектор недалеко от станции метро «Спортивная».

— Последний год мы отдавали за аренду $300. Когда увидели, что цены поползли вниз, решили посмотреть другие варианты. И нашли наш нынешний дом — тут два этажа, пять жилых комнат (теперь у нас с парнем есть свои отдельные рабочие кабинеты), два санузла, кухня. Также на участке есть гараж. И все это обходится в $450 в месяц, — отметила Мария.

«На одного арендатора по-прежнему пять квартир»

О том, что сейчас происходит на рынке арендной недвижимости в Минске, согласилась рассказать и руководитель отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая.

— Отголоски того периода, когда курс заметно подпрыгнул, мы наблюдаем до сих пор, — считает специалист. — Стоимость квартир осталась на том же уровне. Конечно, некоторые собственники задаются вопросом: «Можно ли вернуть цены к прежним показателям? Все-таки доллар пришел в себя». Однако мы не рекомендуем это делать. Количество арендаторов значительно сократилось. Если раньше на одну жилплощадь приходилось пять потенциальных квартирантов, то теперь все наоборот: на одного квартиранта — пять вариантов жилья. Повышать аренду смысла нет — есть риск, что недвижимость будет простаивать, а владельцу придется покрывать убытки в период застоя (как минимум нужно будет вносить коммунальные платежи). Сейчас выигрывают более лояльные люди. Так что если хозяин квартиры, которую вы снимаете, не идет на компромисс, найти другое жилье труда не составит.

По словам Маргариты, большинство собственников все же готовы на уступки. Теперь они куда охотнее соглашаются заключать договор с иностранными гражданами или гражданами с животными, которых раньше просто не рассматривали в качестве арендаторов.

— В целом ситуация на рынке очень спокойная, особого оживления нет. Думаю, в этом году даже студенческого бума не произойдет. В 2021-м его как такового и не было, как, например, пять лет назад. Я связываю это с тем, что всем хватило мест в общежитиях. Влияет и то, что зарплаты у белорусов не растут, покупательская способность снижается. Понятное дело, что часть молодых людей все равно предпочтет квартиру — кому-то не подходит ритм жизни в общежитии, кто-то просто может позволить себе более комфортные условия. Но это точно не массовая история.

Давайте пробежимся по конкретным ценам. Традиционно рынок делится на несколько сегментов: бюджетный, комфортный и элитный. Последние два типа жилья весной сильно пострадали. Многие платежеспособные белорусы (в первую очередь программисты), которые могли позволить себе более дорогую недвижимость, уехали. Поэтому и значительная часть жилья освободилась. Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке и таки найти своего жильца, хозяева идут на снижение цены — в среднем на 20%.

— Например, до этого квартира могла стоить $500—600 по курсу в месяц, а в данный момент ее можно снять за $450.

В бюджетном сегменте картина для арендаторов не менее приятная.

— Однокомнатную квартиру можно найти за $160—200, причем варианты за $160 — это не убитые «бабушатники», которые находятся за кольцевой дорогой, а что-то вполне приличное, пусть и в отдаленных районах города. Естественно, чем ближе к метро, чем лучше состояние жилья, тем оно дороже. Двушку можно снять и за $200 — это будет скромная квартира без мебели, на окраине. Стоимость трешек начинается с $230 — все-таки они не так востребованы. В целом сегодня белорусы могут позволить себе жилье более высокого качества за меньшие деньги.

А что можно сказать о самых популярных районах города? Довольно хорошо разлетаются квартиры в «Маяке Минска», а молодежь по-прежнему выбирает «Новую Боровую». Все так же пользуется спросом застройка рядом с «Минск-Ареной». Дальше в списке предпочтений — объекты вдоль проспекта Дзержинского и «Минск-Мир». Жилым комплексом в районе Аэродромной интересуется достаточно людей, но все же не так много, как другим детищем Dana Holdings. В качестве возможных причин Маргарита называет слабо развитую инфраструктуру и не до конца завершенное строительство: далеко не каждый сможет жить в условиях, где соседи постоянно делают ремонт.

А что насчет загородной недвижимости? Может, появилось больше минчан, готовых доплатить и сменить многоквартирный дом на частный?

— Обычно в апреле и мае растет количество желающих провести пару месяцев на природе. Однако нельзя сказать, что есть какой-то поток запросов. Такие люди обычно выбирают варианты дачного типа. Тех, кто хочет жить за кольцевой круглогодично, еще меньше, и их обычно интересует недвижимость элитного уровня — $1000 в месяц и выше.

Каких-то прогнозов на ближайшее будущее Маргарита давать не спешит.

— Ситуация в стране более-менее стабилизировалась, люди подуспокоились. Но быть на 100% уверенным, что так будет и дальше, нельзя. Поэтому и давать какие-то прогнозы о том, изменится ли что-то на рынке аренды, довольно сложно, — заключает представитель агентства недвижимости «Твоя столица».

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