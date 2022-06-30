«На Изюмском направлении чудеса»: армия РФ оказалась в критическом положении 1 30.06.2022, 8:40

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Это утомляет войска и свидетельствует о том, что у России туговато с резервами.

На Изюмское направление к оккупантам уже не поступают резервы из России или других участков фронта.

Как рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским юристом, правозащитником Марком Фейгиным, захватчики периодически перекидывают свои БТГ то на Попаснянское, то на Изюмское направления в зависимости от направления главных усилий.

Это утомляет войска и свидетельствует о том, что на нынешнем этапе России туговато с резервами.

"На Изюмском направлении чудеса, там леший бродит. Вторые или третьи сутки отмечена прелюбопытнейшая вещь: уже не поступают резервы из России или из других участков фронта. И Попаснянский, и Изюмский направления перебрасываются двумя-тремя батальонно-тактическими группами в зависимости от того, где направление главных усилий у них, что вчера вечером было решено. Во-первых, это умучивает войска. Во-вторых, они вступают в бой неподготовленными, не имея возможности войти в курс дел", - рассказал советник председателя ОП.

По словам Арестовича, четыре ротации за 84 дня там произошли.

"Это целая история, которая показывает, что с резервами не вообще, но на этом этапе туговато. Есть БТГ несчастные, которые штурмуют, штурмуют Долину дней, неуверенно, 50 и Богородичное. Затем перекинулись и поштурмовали от Попасной немного в сторону, и потом снова – на Долину. Вот так бедные туда-сюда носятся. Четыре ротации за 84 дня там произошли. Ротированные выходят с большими потерями", – проинформировал Арестович.

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