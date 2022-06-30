«На лице министра обороны Беларуси Хренина читается застывшая маска ужаса» 3 30.06.2022, 8:44

9,800

Виктор Хренин

Фото: grodnonews.by

В каком состоянии находится паркетная армия?

Аналитик Сергей Чалый высказался о возможном участии белорусской армии в войне в Украине:

— Понятно, что Лукашенко воевать никаким образом не хочет, еще меньше этого хочет белорусская армия. И вопрос даже не в том, хочет она или не хочет, а в том, что она смертельно боится, — отметил Сергей Чалый в эфире на своем канале. — Если уж у России, которая готовилась много лет к этой войне, провалы оказались ужасными абсолютно во всем — и в логистике, и в координации сил, и в экипировке войск. Можно себе представить, в каком состоянии находится паркетная армия Беларуси.

На лице министра обороны РБ Хренина просто читается застывшая маска ужаса: не дай бог придется делать то, ради чего, собственно, это министерство создавалось. Как в том анекдоте про пожарных: коллектив хороший, денежное довольствие неплохое, но как пожар, так хоть увольняйся. Так и здесь — все здорово, лишь бы не воевать…

От того, что Лукашенко добавит в войну все, что может позволить (а нужно будет еще и самому не остаться ни с чем), ничего существенно не изменится.

А выбор у него не велик: единственные боеспособные силы – силы специальных операций. Дальше – или охотники-рыболовы, или МЧСники с табельным оружием, или губопики, которые воюют с подростками у своего подъезда.

Ну еще в топку будет брошено какое-то количество людей, бессмысленно погибших, и потрачено какое-то количество техники и т.д. Как говорится, вы как девочек по фэн-шую не расставляйте, результат будет тем же.

Новое слово из серии «Лукашенко не спрашивали» — это ракетные удары с самолетов, нанесенные с территории Беларуси. Такое произошло впервые за всю эту войну. Таким образом Путин показывает, что может делать здесь все, что хочет с нашей территорией, чтобы там ни говорил Лукашенко.

Аналитик уверен в предсказуемости конечного результата всей войны. В то же время Чалый согласен с теми, кто считает, что она будет затяжной:

— Приходит осознание того, что война будет длительной, но довольно четко и понятно, с каким результатом она закончится. Должна произойти победа Украины. А Россия должна потерпеть такое поражение, чтобы больше такого рода угрозы безопасности в центре Европы она не представляла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».