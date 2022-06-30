Залужный показал, как польские САУ Krab громят оккупантов на передовой 1 30.06.2022, 8:49

2,146

Гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Вооруженные силы Украины продемонстрировали работу польских САУ AHS Krab против оккупантов. Самоходные артсистемы были переданы Украине в рамках пакетов военной помощи Польшей.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

САУ AHS Krab – это современная самоходная гаубица на гусеничном шасси с башенной компоновкой. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту.

Польские гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola.

В ВСУ показали, как польские САУ Krab выполняют задачи на передовой

Напомним, ранее сообщалось о поставках первых 12 Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов. Кроме того, украинская сторона ждет одобрения Берлина на покупку еще 100 самоходных гаубиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».