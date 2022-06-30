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Залужный показал, как польские САУ Krab громят оккупантов на передовой

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  • 30.06.2022, 8:49
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Залужный показал, как польские САУ Krab громят оккупантов на передовой

Гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Вооруженные силы Украины продемонстрировали работу польских САУ AHS Krab против оккупантов. Самоходные артсистемы были переданы Украине в рамках пакетов военной помощи Польшей.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

САУ AHS Krab – это современная самоходная гаубица на гусеничном шасси с башенной компоновкой. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту.

Польские гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola.

В ВСУ показали, как польские САУ Krab выполняют задачи на передовой

Напомним, ранее сообщалось о поставках первых 12 Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов. Кроме того, украинская сторона ждет одобрения Берлина на покупку еще 100 самоходных гаубиц.

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