Жара в Беларуси: зафиксировано восемь температурных рекордов 30.06.2022, 9:18

Шесть из них — в Брестской области.

Восемь температурных рекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях днем 29 июня, свидетельствует проведенное агентством BPN сравнение оперативных и архивных данных Белгидромета, пишет zerkalo.io.

Шесть новых максимумов отмечено в Брестской области, в четырех случаях перекрыты экстремумы 25-летней давности: в Бресте — 33,2 градуса выше нуля против 33, Пружанах — 33,1 против 31,8, Ивацевичах — 32,9 против 32, Ганцевичах — 31,5 против 30,9.

Среди рекордсменов также Пинск — 33,6 (33,1 в 1963 году), «Полесская» в Лунинецком районе — 32,7 (31,5 в 2017-м), Столбцы — 31 (30,9 в 2017-м) и Ошмяны — 29,6 (29,2 в 2018-м).

Всего за последние четыре дня переписано 74 температурных рекорда, 28 июня был побит абсолютный максимум суток за весь период метеонаблюдений (34,3 градуса в Лельчицах против 33 в Бресте в 1963 году).

В ближайшие дни юго-запад страны останется под влиянием горячего воздуха.

Напомним, что сегодня, 30 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары.

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