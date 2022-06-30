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Генштаб ВСУ предупредил о коварных планах белорусского режима

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  • 30.06.2022, 9:40
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Генштаб ВСУ предупредил о коварных планах белорусского режима

В Минске изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.

В Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения", - говорится в сообщении.

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