Генштаб ВСУ предупредил о коварных планах белорусского режима 2 30.06.2022, 9:40

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В Минске изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.

В Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения", - говорится в сообщении.

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