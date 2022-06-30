Генштаб ВСУ предупредил о коварных планах белорусского режима

Генштаб ВСУ предупредил о коварных планах белорусского режима2
- 30.06.2022, 9:40
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В Минске изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.
В Беларуси изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения", - говорится в сообщении.