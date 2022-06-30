В Гомеле задержана одна из организаторов праздника для детей украинских беженцев 4 30.06.2022, 9:44

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Мероприятие придумала 9-летняя девочка из поселка Нью-Йорк.

В Гомеле в понедельник, 27 июня, милиция не позволила провести праздник для детей украинских беженцев, посчитав его «незаконной акцией». А уже через день очевидцы сообщили в редакцию zerkalo.io о задержании местной активистки и волонтера Аллы Короленко, которая помогала организовать мероприятие. Сейчас женщина находится в ИВС, на каком основании — неизвестно. Также не исключено, что это не единственное задержание — еще один человек не выходит на связь.

О мероприятии под названием «День дней рождений» было известно заранее из открытых чатов волонтеров, которые оказывают помощь украинским беженцам в Беларуси.

Его придумала 9-летняя девочка Алиса, которая приехала в Гомель из поселка Нью-Йорк Донецкой области, спасаясь от войны. Встречу собирались устроить в понедельник, 27 июня, в гомельском парке, пригласили детей беженцев из Украины и белорусов-волонтеров.

Для детей были запланированы подарки и сувениры, игры и конкурсы, а в конце праздника собирались все вместе смастерить бумажного «голубя мира». Официальную заявку на проведение мероприятия не подавали.

Однако, по словам очевидца, праздник даже не успел начаться — к его участникам подошли 8 или 9 милиционеров, а также человек в штатском, и заставили всех разойтись, пригрозив «последствиями».

К слову, чуть позже праздник все-таки состоялся в формате «частной встречи» в другом месте — правда, несколько семей на всякий случай решили отказаться от участия.

А на следующий день стало известно о том, что силовики задержали гомельскую активистку и волонтера Аллу Короленко, помогавшую организовать мероприятие. Сейчас она находится в ИВС Гомеля, однако на каком основании — не сообщается. В январе прошлого года женщина уже отбыла арест за новогодний хоровод вокруг елки в лесу, который суд посчитал «несанкционированным митингом без разрешения горисполкома».

Также очевидцы предполагают, что после гомельского праздника могли задержать еще одного человека: он не выходит на связь, а его местоположение неизвестно.

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