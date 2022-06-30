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Эксперт: Лукашенко будет использовать белорусских военных, как донбасских «мобиков»

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  • 30.06.2022, 9:51
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Эксперт: Лукашенко будет использовать белорусских военных, как донбасских «мобиков»

Режиму не хватит сил для полноценной войны против Украины.

Если Беларусь решится на военное вторжение на территорию Украины, под угрозой окажутся приграничные регионы – Киевская, Житомирская, Волынская и Черниговская области. Однако, даже учитывая возможность мобилизации 30 тысяч человек, белорусским войскам все равно может не хватить сил. Диктатор Александр Лукашенко столкнется с серьезным ударом по своей власти в случае гибели белорусов на войне против украинского государства, идея войны с которым не поддерживается в белорусском обществе. Об этом заявил политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

В интервью "Главреду" он рассказал о том, что в случае нападения Беларуси на Украину под угрозой окажутся четыре региона, граничащие с белорусской республикой. Украинская армия вынуждена будет перебросить часть сил, чтобы прикрыть кордон.

"Киевская, Житомирская, Волынская, Черниговская области. То есть те области Украины, которые являются сопредельными с Беларусью. Именно им грозят боевые действия с участием белорусских войск, что автоматически отвлечет часть ВСУ для прикрытия границы", - считает эксперт.

Однако, по его словам, даже если Лукашенко удастся мобилизовать 30 тысяч человек, возможностей для войны против Украины недостаточно. Нужно время на их подготовку. В случае гибели белорусских военных на войне с ВСУ глава Беларуси столкнется с серьезным ударом по своему правящему режиму.

"Но опять-таки 30 тысяч человек, даже если Лукашенко мобилизует часть людей, мало. К тому же, мобилизованных нужно месяц-два готовить. Не думаю, что Лукашенко будет использовать их, как донбасских мобиков, которых брали из филармонии и бросали в качестве "пушечного мяса" в Мариуполь, где их выкашивали сотнями. Если из Украины пойдет масса гробов в белорусские города и села, последствия для Лукашенко будут плачевным", - сказал Золотарев.

Также политолог добавил, что несмотря на контроль белорусского общества со стороны государства, всему есть предел. Идея вторжения в Украину в Беларуси не имеет поддержки. Лукашенко понимают ситуацию и будет пытаться избежать полноформатного вступления Минска в войну.

"Хоть белорусы дисциплинированные и послушные, но всему есть предел. Идея войны у белорусов популярностью не пользуется. Лукашенко это прекрасно понимает, поэтому будет лавировать и петлять", - подчеркнул Андрей Золотарев.

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