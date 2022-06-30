Эксперт: Лукашенко будет использовать белорусских военных, как донбасских «мобиков» 1 30.06.2022, 9:51

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Режиму не хватит сил для полноценной войны против Украины.

Если Беларусь решится на военное вторжение на территорию Украины, под угрозой окажутся приграничные регионы – Киевская, Житомирская, Волынская и Черниговская области. Однако, даже учитывая возможность мобилизации 30 тысяч человек, белорусским войскам все равно может не хватить сил. Диктатор Александр Лукашенко столкнется с серьезным ударом по своей власти в случае гибели белорусов на войне против украинского государства, идея войны с которым не поддерживается в белорусском обществе. Об этом заявил политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

В интервью "Главреду" он рассказал о том, что в случае нападения Беларуси на Украину под угрозой окажутся четыре региона, граничащие с белорусской республикой. Украинская армия вынуждена будет перебросить часть сил, чтобы прикрыть кордон.

"Киевская, Житомирская, Волынская, Черниговская области. То есть те области Украины, которые являются сопредельными с Беларусью. Именно им грозят боевые действия с участием белорусских войск, что автоматически отвлечет часть ВСУ для прикрытия границы", - считает эксперт.

Однако, по его словам, даже если Лукашенко удастся мобилизовать 30 тысяч человек, возможностей для войны против Украины недостаточно. Нужно время на их подготовку. В случае гибели белорусских военных на войне с ВСУ глава Беларуси столкнется с серьезным ударом по своему правящему режиму.

"Но опять-таки 30 тысяч человек, даже если Лукашенко мобилизует часть людей, мало. К тому же, мобилизованных нужно месяц-два готовить. Не думаю, что Лукашенко будет использовать их, как донбасских мобиков, которых брали из филармонии и бросали в качестве "пушечного мяса" в Мариуполь, где их выкашивали сотнями. Если из Украины пойдет масса гробов в белорусские города и села, последствия для Лукашенко будут плачевным", - сказал Золотарев.

Также политолог добавил, что несмотря на контроль белорусского общества со стороны государства, всему есть предел. Идея вторжения в Украину в Беларуси не имеет поддержки. Лукашенко понимают ситуацию и будет пытаться избежать полноформатного вступления Минска в войну.

"Хоть белорусы дисциплинированные и послушные, но всему есть предел. Идея войны у белорусов популярностью не пользуется. Лукашенко это прекрасно понимает, поэтому будет лавировать и петлять", - подчеркнул Андрей Золотарев.

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