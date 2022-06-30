Наталья Радина: Сегодня нужно думать о стратегии освобождения Беларуси 2 30.06.2022, 10:11

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Наталья Радина

Будущее страны — в руках белорусских мужчин.

Белорусы должны работать над стратегией по освобождению своей страны, а Запад и Украина понимать, что Беларусь — ключевая страна для европейской безопасности. Об этом в интервью телеканалу «Белсат» заявила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

— Мы слышим слова ненависти от простых украинцев, которые, возможно, не разбираются в том, что творится в Беларуси. Наверняка, от этого белорусам, которые сражаются за Украину, не легче. И это точно не служит общему делу.

— Я бы спокойно относилась к обвинениям, которые сегодня звучат в адрес белорусов. Нужно понимать, в каком состоянии сейчас находятся люди в Украине после Ирпеня, Бучи, после Бородянки, после воскресных бомбежек Киева, Харькова, Чернигова, после произошедшего в Кременчуге. Это чудовищная трагедия, когда был разгромлен торговый центр, где находились тысячи человек, а счет погибших может идти на сотни.

Поймите, люди, которые действительно теряют своих близких, у которых гибнут дети, родители, мужья, жены, в этой ситуации им очень сложно объяснить, что на самом деле происходит в Беларуси. Да, они могут ненавидеть нас. Но я бы не стала спорить сейчас с этими травмированными людьми, которые проходят через ужасы войны.

Я бы задумалась о другом. Почему в Украине так мало знают о том, что на самом деле происходит в Беларуси?

Ведь на самом деле диктатура в Беларуси появилась не в 2022-м году, когда режим Лукашенко стал соагрессором и полноценным участником войны против Украины. C 1994-го года в Беларуси правит диктатор. Однако почему-то украинские политики продолжали встречаться с Лукашенко: практически все президенты Украины, начиная от Кучмы, Виктора Ющенко, пришедшего на волне «Оранжевой революции», которую также поддерживали белорусы, Виктора Януковича (там все понятно, к нему вопросов нет), но потом был Петр Порошенко, ставший президентом после «Евромайдана», в котором участвовали и который поддерживали белорусы, а первым погибшим стал белорус Михаил Жизневский.

И снова были отличные отношения, шла активная торгово-экономическая деятельность. Все было прекрасно у Петра Порошенко с Лукашенко. В Минске проходили переговоры между сепаратистами Донбасса, украинской стороной и российской сторонами. Когда Владимир Зеленский пришел к власти, снова первым, с кем он встретился, был Александр Лукашенко.

Украинские медиа, к сожалению, тоже молчали. Они очень мало говорили о том, что происходит в Беларуси: о диктатуре, о репрессиях, об уничтожении свободы слова, политзаключенных в тюрьмах, о фальсификации выборов, о том, что Лукашенко удерживает власть вооруженным путем и давным-давно нелегитимен. Но, тем не менее, он продолжал оставаться самым популярным зарубежным политиком в Украине. И украинцы сейчас просто шокированы: «А как это так, это же был наш любимый политик!» Вот эту злость и разочарование они вымещают сегодня на простых белорусах, которые, в общем-то, сегодня оказались в ситуации заложников.

Потому что с одной стороны — в стране после 2020-го года, когда были жестоко подавлены мирные акции протеста против фальсификации итогов выборов, установился жесткий фашистский режим. С другой стороны — мы сегодня еще имеем российскую армию на своей территории. Страна находится под российской оккупацией. И вот эти вещи сложно объяснить людям в Украине, которые не знали и не хотели ничего знать о ситуации в Беларуси. И сегодня еще с нашей стороны на их головы летят ракеты.

— Понятно, что есть простые граждане, которые не следили за ситуацией в нашей стране, но украинская власть, как вы говорите, бывшие президенты, все имели хорошие отношения с Лукашенко. Действующий президент Владимир Зеленский также еще перед войной с Лукашенко встречался. Но теперь, когда видно, что Лукашенко — это часть российской агрессии против Украины, неужели нет каких-то идей, чтобы выработать стратегию, чтобы Беларусь была свободной? Ведь это также в интересах Украины, чтобы на севере не было этой угрозы. И согласно с этой стратегией как-то обращаться к белорусам, которые воюют за Украину, которые переживают за Украину, а не только постоянно кидать какие-то угрозы и разжигать ненависть?

— Стратегию освобождения Беларуси в первую очередь должны разрабатывать сами белорусы. И сегодня дело белорусских мужчин — думать о том, как нам отстаивать свою свободу и независимость. Поэтому я обращаюсь к белорусским мужчинам — думайте, потому что в ваших руках сегодня будущее Беларуси, ее свобода и независимость, будущее ваших детей, будущее ваших семей.

Конечно же, в этой ситуации мы рассчитываем на помощь и поддержку Украины, стран Запада, потому что самим нам справиться будет очень сложно. Но импульс должен исходить непосредственно от самих белорусов.

Нужно думать серьезно о ситуации в своей стране. Не о том, чтобы Запад нам не отказывал в визах, чтобы мы побыстрее уехали из Беларуси, а о том, как нам защищать свою страну. И это в первую очередь дело белорусских мужчин.

Я восхищаюсь теми мужчинами, которые сегодня уехали в Украину и которые воюют в полке Калиновского. Сегодня нужно думать о стратегии освобождения Беларуси.

Конечно, можно сколько угодно призывать белорусов выходить на улицы, что делает в том числе и президент Зеленский, но нужно понимать, что выход на улицы сегодня не решит проблему, к сожалению. Белорусы выйдут на улицы, но выйдут в тот момент, когда это действительно сможет изменить ситуацию.

— Вот вы говорите про инициативу от белорусов. Мы имеем примеры наших героических соотечественников. Это и «рельсовые партизаны», это и те, как вы вспомнили, белорусы, которые поехали воевать на стороне Украины в полку Калиновского. Также была информация о присяге бойцов полка «Пагоня». Но вместе с тем, по вашему мнению, что еще должно случиться, чтобы все же национально-освободительное движение имело общенациональный характер. Чтобы во всей нашей Беларуси люди почувствовала все-таки за собой какую-то силу, некоторые шансы на изменения? Люди не выходят, потому что знают, что это ситуацию не изменит.

Возникает другой альтернативный шаг. Если освобождение страны — то это силовой вариант с оружием. Но люди, даже те, кто имеет оружие, понимают, что был один герой, вот как Андрей Зельцер застрелил КГБшника, который ворвался в его квартиру, но ситуацию это не изменит.

— Нужно думать, это достаточно серьезный вопрос. Очень хорошо, что мы уже об этом говорим и обсуждаем. Похоже, мы оказались в той ситуации, когда ненасильственное сопротивление уже не решит проблему и ситуацию в Беларуси. Потому что упущены были все возможности для ненасильственного сопротивления. В 2020-м и 2021-м году это было еще возможно. Даже в конце 2021-го года, когда рабочие призывали белорусов уйти в забастовку, просто остаться дома. Сегодня, когда мы находимся в ситуации войны, надо серьезно думать, надо в том числе обращаться к Западу. Украина также могла бы говорить, что белорусы имеют право бороться за свободу и за свою независимость, а значит, им нужна поддержка, как и украинцам, в этой сложнейшей ситуации.

— Но в отличие от Украины, в которой часть территории находится под российской оккупацией, у них есть и свое демократическое правительство, национальное государство. В Беларуси, как вы сказали, оккупация двойная.

То есть мы имеем и российские войска с одной стороны, а с другой — местного гауляйтера Лукашенко с его опричниками. Если брать оружие в руки и идти пробовать освобождать Беларусь, это выглядит тем, что приведет к гражданской войне, а конфликт может длиться очень долго. И этот страх тоже есть.

— Конечно же, опасений очень много, но повторяю, что нужно говорить о необходимости поддержки борьбы белорусов и с диктатурой, и с российской оккупацией.

В первую очередь, конечно же, необходимо поддерживать полк Калиновского, который сегодня воюет в Украине. А я знаю, что ситуация у них достаточно тяжелая. Им не хватает буквально всего, начиная от обмундирования, питания и заканчивая вооружением. Помощь нужна повсеместная, эти проблемы нужно на самом деле решать.

Нужна поддержка и независимым медиа, которые работают сегодня на Беларусь, в том числе — доносят информацию до белорусских военнослужащих, рассказывая им о том, что на самом деле происходит в Украине. Это тоже очень важная работа и ей также необходима поддержка.

Я недавно была в Брюсселе, провела много встреч и слышала, что «вот, мы решим вопрос с Лукашенко, когда решим вопрос с Путиным». Cлушайте, мы вопрос с Путиным можем очень долго решать. Надеюсь, конечно, что Россия в скором времени потерпит поражение в Украине, но это не значит, что автоматически рухнет режим Путина. Даже если мы допустим его уход с политической арены, учитывая, что в России правит сегодня такой чекистско-мафиозный режим, то кто придет на его смену?

Может, на Западе все-таки поймут, что Беларусь — это стратегическая территория, с которой сегодня Россия грозит и Украине, и странам НАТО: Литве, Латвии, Польше. Может быть, мы наконец вырвем Беларусь из путинских лап, лишим Путина этого удобного плацдарма, с которого он сегодня грозит всем.

— Также, когда мы говорим про вооруженное восстание, для этого необходим высокий уровень национального самосознания. И есть люди, которые думают, что белорусы еще недостаточно объединены, общество разбито диктатурой, что люди неспособны так массово сопротивляться, поэтому нужно переждать неблагоприятный период, заняться культурной деятельностью, укреплением самосознания, а потом, может быть, это окно возможностей и появится. Видите ли вы противоречия между этими двумя подходами или все-таки у нас не остается времени на какие-то десятилетия дозревания?

— Да, я знаю это деление на «позитивистов» и «романтиков». Я всегда была «романтиком» и всегда говорила, что нужно действовать. Но в итоге на 28-м году диктатуры страна оказалась под российской оккупацией и с нашей территории сегодня летят ракеты, которые убивают тысячи украинцев. Поэтому, конечно, нужно действовать. Книжки можно писать, никто не мешает, песни тоже можно петь. Это важно. Но, извините, если мы не будем действовать, то будут продолжать гибнуть тысячи и тысячи не только украинцев, но и белорусов.

— Однако эти года «позитивистской» деятельности также имели все-таки свой мощный вклад. В 2020-м году люди восстали, потому что они почувствовали некое единство, единство общих интересов.

— Люди вышли на улицы главным образом потому, что были лидеры — Николай Статкевич, Павел Северинец, Евгений Афнагель, многие-многие люди, которые показывали личным примером и говорили о том, что без выхода на улицу мы не сможем освободить Беларусь. Именно потому, что эти люди оказались в тюрьмах и не смогли возглавить эти протесты, они были задушены.

— Часто звучат обвинения в наш адрес, когда мы находимся за границей Беларуси, в физической безопасности. Мол, вот, вы там призываете из Варшавы, Вильнюса, еще откуда-то, а люди в Беларуси выходят и садятся на целые года. Есть такой подход, он разрушает эту связь между диаспорами и теми, кто внутри страны.

Есть также другой подход, опыт Франции во Второй мировой войне, когда генерал де Голль вообще находился в Лондоне и оттуда создавал Сопротивление, фронт за освобождение Франции. Насколько морально с нашей точки зрения, когда белорусские политики призывают к таким решительным действиям, находясь в безопасности?

— Я выступаю против любого противостояния, нужно просто понимать, что каждый занимается своим делом.

Прекрасно понимаю, как рискуют люди в Беларуси, именно поэтому и призываю думать о серьезном стратегическом плане по освобождению Беларуси от диктатуры и оккупации.

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