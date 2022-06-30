«На «Химволокне» больше 1000 повесток раздали» 4 30.06.2022, 10:23

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Военнообязанные Гомельской области рассказали об участии в «мобилизационных учениях».

Вот уже несколько дней читатели из Гомельской области массово сообщают в редакцию «Зеркала» о вызовах в военкоматы военнообязанных мужчин и женщин (к нам обратились уже несколько десятков человек). Напомним, с 22 июня в области объявили мобилизационные учения. Судя по сообщениям читателей, массово повестки стали присылать последние три-четыре дня. Рассказываем, что происходит в военкоматах.

Жителю Светлогорска Андрею 37 лет. По учетной специальности он механик-водитель танка Т-72. Из военкомата ему звонили 26 июня. Просили явиться.

— Я сказал, что только по повестке, — объясняет мужчина. — В понедельник утром позвонили уже из отдела кадров. Сказали прийти за повесткой на 30 июня. Якобы на пару часов. Брать с собой минимальные вещи или нет — не знаю.

По словам нашего читателя из Жлобина, сотрудникам БМЗ, повестки вручили прямо на работе 28 июня.

— Людей, которые сидели дома в отпусках за свой счет или на две третьих, вызвали. Никто ничего не говорил, мы в панике.

Сообщения о вручении повесток приходят со всей Гомельской области: Светлогорск, Речица, Мозырь, Жлобин, Ельск, Хойники и так далее.

— Моим бывшим коллегам вручили повестки и даже тем, кто не служил, — говорит наш читатель из Светлогорска. — На «Химволокне» больше 1000 повесток раздали. Приходили повестки на ЦКК и «Беларуснефть». Также медики подписали бумаги о невыезде из страны.

То, что повестки присылали даже тем, кто не годен к военной службе, нам подтвердили еще несколько читателей.

«Говорили, что это просто тренировка на случай военной угрозы»

В повестках, которые читатели прислали в редакцию, действительно не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат. Зато за неявку угрожают ответственностью (в Уголовном кодексе есть статья 435 «Уклонение от мероприятий призыва»).

Те, кто уже сходил в военкоматы, рассказывают, как все проходило. К примеру, жлобинчанин Юрий, который служил в ракетных войсках семь лет назад, был в военкомате 29 июня. Изначально причину вызова не знал.

— Уже на месте сказали, что вызван в связи с учениями по мобилизации для контрольной явки. Сразу после отметки о явке отпустили домой. И так со всеми, кому пришли повестки.

По словам Евгения из Хойников в военкомате сказали, мол, военнообязанных вызвали, чтобы убедиться, что все на месте.

— Сборы связаны с учениями в Гомельской области, собственно говоря, поэтому меня и вызвали. Формируют команды из уже отслуживших. Пока на данном этапе все спокойно, собрали команду — и по домам. То есть тут срочности никакой нет, просто убедиться, что все на месте

Николай из Ельска рассказал, что по их району вызывают «много людей».

— Нас собрали в зале районного дома культуры. Около 120 человек. Сформировали три команды и резерв. Говорили, что это просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны на случай военной угрозы. Два часа нас продержали в актовом зале. Мы тупо сидели и просто занимались своими делами. Потом отпустили и отдали документы.

Гомельчанин Евгений сходил в военкомат 29 июня. Говорит, это были «своего рода учения».

— Была проверка комиссариатов, насколько быстро они могут оповестить военнообязанных, проанализировать неявку, в течение какого времени военнообязанные прибывают в приписные пункты. Акцентировали, что никакой мобилизации в стране нет и военного положения тоже никто не объявлял. Не прошло и часа — отдали военные билеты с листками с отметками о прибытии и убытии и все на этом.

Между тем повестки пришли не только мужчинам, но и военнообязанным женщинам. Так медсестра из Речицы Вероника также ходила в военкомат.

— После получения военного билета ни разу не вызывали. А тут — повестка. Нас было около 50−60 человек. Просто собрали военники и держали пару часов в актовом зале. Ничего не объясняли. На наши вопросы там и ответить некому было. Люди обсуждали, что это проверка, как быстро и сколько людей смогут собрать. Потом нам отдали документы — и отпустили. Я только успела спросить, будут ли еще вызывать, ответили, что нет.

Повестки получают военнообязанные и из других городов

Про «уточнение данных» и вызовы в военкомат в течение ближайшего месяца нам рассказали также читатели из столицы, а также Гродненской, Могилевской и Витебской областей. Где-то сверяют данные, где-то вызывают на учения.

Наш читатель из Гродно получил повестку на среду, 29 июня. И вчера он ходил в военкомат.

— Действительно, собирают на сборы в Гродно 22 сентября. Не знаю, что за учения, но ищут технических специалистов.

Офицер запаса из Минска Максим говорит, что в военкомат его вызывали около трех недель назад.

— Прислали [повестку] на работу, по факсу, домой оригинал не пришел, отдали в военкомате. Таких как я было около десяти человек. По одному вызывали в кабинет, общались с представителем военной части, за которой, как я думаю, мы закреплены. Уточняли личные данные, сверяли фото. Проверяли, не изменились ли размеры одежды и обуви, уточняли военную специальность. После беседы просто сказали ехать на работу.

Брестчанину Дмитрию тоже звонили из военкомата, правда, две недели назад.

— Я не явился, но звонили из воинской части, куда прикомандирован, рассказывали об обязанностях на случай мобилизации. Кто явился, возили непосредственно по частям. Раньше такого никогда не было. Максимум беседа в военкомате.

Напомним, гомельский областной комиссар — известный Андрей Кривоносов. Тот самый, который передавал «заряд бодрости и оптимизма» от Александра Лукашенко. В начале учений он заявил журналистам, что «мероприятия такого рода проводятся для повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, совершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных».

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