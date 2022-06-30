Андрей Пионтковский: Московские генералы думают о том, как бы им бежать из Украины 2 30.06.2022, 10:24

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Путина никто не боится.

Угрозы Кремля больше не пугают европейских соседей России, а московские генералы думают о бегстве из Украины.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает маловероятным открытие Россией "второго фронта" против еще одной европейской страны, поскольку война в Украине уже продемонстрировала настоящую "мощь" российской армии.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала".

"Московские генералы сегодня думают о том, как бы им бежать из Украины, но не о том, чтобы открывать второй или третий фронт", — отметил Пионтковский.

Публицист напомнил, как отреагировали в Литве на угрозы Кремля применить военную силу из-за санкций по транзиту товаров в Калининградскую область.

"Вы заметили, какая уже привычная реакция на российские угрозы и путинские понты после того, как Литва ввела блокаду на подсанкционные товары? Прозвучали заявления, что россияне исчерпали дипломатические меры и будут применять практические военно-технические действия. Однако сейчас никто Путина не боится", – сказал Пионтковский.

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