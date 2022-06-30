Что известно о героических рельсовых партизанах 1 30.06.2022, 10:38

Они сожгли релейный шкаф на железной дороге, чтобы помешать движению российской военной техники.

Следственный комитет анонсировал передачу в суд дела светлогорских рельсовых партизан. Оказалось, что задержанные — родственники. «Наша Нiва» пыталась выяснить, кто они и почему решились на такой шаг.

Дмитрий Равич, Олег Молчанов и Денис Дикун сожгли релейный шкаф на железной дороге, чтобы помешать движению военной техники через Беларусь. Их задержали 4 марта.

Все трое жили в Светлогорске и не участвовали в протестах 2020 года. Но с началом войны это изменилось.

Дмитрий Равич

Мужчине 33 года. Он работал в филиале «Беларусьнефти» вышкомонтажником-электромонтером, а параллельно учился на курсах от российского университета «Синергия».

По сообщениям тех, кто его знал, мужчина был спокоен и неконфликтен. Его большое хобби — машины. Дмитрий часто брал их в свободное время на ремонт, увлекался диагностикой.

Он любит путешествовать и с семьей вел достаточно активный образ жизни. Также любит спорт, посещал тренажерный зал.

У него двое маленьких детей. Знакомые описывают его как образцового отца и мужа.

Олег Молчанов

Мужчине 52 года. Он — бывший военный, служил в ВМФ на острове Русский возле Владивостока. Сейчас часть заброшена, но в советское время такая служба была очень престижной.

После флота Олег работал обычным рабочим — садовником, водителем, слесарем, кочегаром. Потом открыл ИП по грузоперевозкам, а параллельно подрабатывал тем, что привозил в Светлогорск развлечения в парки для детей вроде больших машинок, в которых они могли кататься. Время от времени мужчина таксовал.

Олег активный человек, который очень гордится своей службой. С побратимами они организовали музей в честь ВМФ в Светлогорске и ежегодно отмечали июльский профессиональный праздник. У Олега трое детей — взрослая дочь и двое несовершеннолетних сыновей.

Денис Дикун

Денису 29 лет. В последнее время ездил на заработки в Россию. Его невеста — дочь Олега Молчанова.

Парень — большой любитель футбола, когда был моложе, то играл сам. Он и сейчас старался поддерживать себя в форме и регулярно ходил в спортзал.

Брат Дениса Дмитрий рассказывает, что задержанные — родственники.

«Олег — отец невесты брата, а Дмитрий — муж моей сестры. Мы все были знакомы, все вместе часто на дачу ездили.

В протестах 2020 года никто из них не участвовал. Олега оштрафовали вроде бы участие в протестах, но это была случайность — он работал в такси, ждал клиента и попал на камеру.

Но я думаю, что они не сумели терпеть безобразие, которое происходит в Беларуси. А после началась война, через Светлогорск пошли эшелоны и колонны с российской техникой — все видели это собственными глазами. И я считаю, что у них просто закончилось терпение и они захотели помочь Украине.

Во время задержания их пытали и избивали — нам говорили, брат хромал и держался за бок, когда его вели в ИВС. Их всех развезли по разным городам: Дениса — в Светлогорск, Дмитрия — в Речицу, а Олега — в Жлобин.

Я знаю, что сейчас держатся они довольно бодро. Но очень переживаю за то, как и чем это закончится».

Мужчин обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 289 (акт терроризма, совершенный в составе организованной группы, повлекший тяжкие последствия, создающие угрозу гибели людей и причинение им телесных повреждений), ч. 3 ст. 361-1 (участие в экстремистском формировании), ч. ч. 2, 4 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей соединения, повлекшее тяжкие последствия, а также создавшее угрозу крушения, аварии и гибели людей) и ч. 1 ст. 356 (измена государству).

СК заявляет, что им грозит смертная казнь. Однако изменения в Уголовный кодекс были внесены только 29 мая, поэтому по закону не распространяются на прежний период. До поправок обвиняемых по ч. 3 ст. 289 УК можно было приговорить к расстрелу в случае, если погибли люди. По обновленному закону смертную казнь по этой статье можно назначить и тогда, когда никто не погиб.

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