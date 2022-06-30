Военный эксперт рассказал, когда Лукашенко определится со вторжением в Украину
- 30.06.2022, 10:43
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Белорусские подразделения могут быть усилены российскими войсками.
На сегодня ситуация на границе Беларуси и Украины напряженная из-за маневров военных соседней республики.
Нападет Беларусь на Украину или нет - станет известно до 15 июля.
Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала 1+1, сообщает УНИАН.
"Белорусские подразделения нужно усилить российскими войсками. А на сегодняшний день не видно движения российских войск в большом количестве для подготовки развертывания группировки войск, которые могли бы двигаться в украинском направлении. У нас уже есть этот горький опыт. Это станет заметно сразу... На сегодняшний день Беларусь проводит разного рода маневры и пытается держать в напряжении ситуацию. Очередной раунд - проверка мобилизационных резервов продлится до 15 июля...", - отметил он.
По словам эксперта, именно до этой даты можно увидеть, будет ли расти их количество в результате мобилизационной подготовки и проверки резервов.
"Но большой ударной группировки войск пока не видно", - добавил Мусиенко.