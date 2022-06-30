Ученые предложили девять способов защитить сердце и мозг от летней жары 30.06.2022, 10:58

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Жаркая погода похожа на стресс-тест.

Ученые дали рекомендации, как пережить летнюю жару, 29 июня пишет научный журнал Мedical Хpress.

Жаркая погода похожа на стресс-тест для вашего сердца, сказал доктор Лэнс Беккер, заведующий отделением неотложной медицины в Northwell Health. И некоторые люди плохо реагируют на такой стресс.

«У них может быть сердечный приступ. Их симптомы застойной сердечной недостаточности могут стать намного хуже. Или у них может развиться аритмия (медицинский термин, обозначающий нерегулярное сердцебиение)», — пояснил Беккер.

Риск для сердца и мозга может быть серьезным. В отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний за 2020 год цитируется исследование, показывающее, что количество госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых заболеваний резко возросло в первые дни после резкого повышения температуры. А обзор исследований, опубликованный в журнале Stroke Американской кардиологической ассоциации, пришел к выводу, что высокие температуры увеличивают риск ишемического инсульта, вызванного тромбами — наиболее распространенного типа инсульта.

Регуляция тепла у людей связана с кровотоком. Обычно это «чертовски хороший механизм», — сказал Беккер. Но чрезмерная жара может подавить его. И тогда все может стать «очень, очень опасным».

Любой, у кого в анамнезе сердечные заболевания, высокое кровяное давление, инсульт или ожирение, подвержены более высокому риску проблем, связанных с жарой. Точно так же у людей с диабетом повреждаются кровеносные сосуды и нервы, что ухудшает терморегуляцию.

Ученые предложили несколько способов снизить риск инфарктов и инсультов во время летней жары.

Во-первых, надо пить много воды. По словам Бонда, гидратация помогает сердцу легче перекачивать кровь и помогает мышцам работать более эффективно. Точное количество жидкости, которое вам нужно, может варьироваться. Бонд обычно рекомендует своим пациентам выпивать не менее 2 литров в день, если только у них нет сердечно-сосудистых заболеваний, которые ограничивают употребление воды.

Во-вторых, не употреблять алкоголь, это может обезводить человека. В-третьих, если у вас нет кондиционера или вы не можете добраться до места, где он есть, доктора предлагают приобрести вентилятор и пульверизатор или использовать для охлаждения влажную тряпку.

«Сочетание сидения прямо перед вентилятором, а затем либо распыления небольшого количества воды на тело, либо взятия тряпки для холодной стирки, нанесения воды на тело и испарения этой воды с вашей кожи поможет вам охладиться», — сказал он.

Необходимо очень внимательно следить за лекарствами, которые принимают люди с болезнями сердца и сосудов. Из-за дополнительной нагрузки на их системы, сердечные пациенты должны тщательно соблюдать предписания. Люди с высоким кровяным давлением или сердечной недостаточностью могут использовать диуретики, чтобы вывести из организма лишнюю жидкость. Но им также может потребоваться увеличить потребление жидкости, чтобы справиться с жарой. Это запутанная ситуация, сказал доктор.

В жаркое время года необходимо следить за тем, что ты ешь. Нужно избегать тяжелой пищи и больше потреблять фруктов и овощей, которые содержать влагу — арбузы или огурцы.

В жару необходимо следить за тем как одет человек и временем пребывания на улице. В условиях жары врачи регулярно напоминают людям не выходить на улицу в первой половине дня и рекомендуют людям носить свободную, легкую одежду светлых тонов.

Даже в жару физические упражнения важны для долгосрочного здоровья. Но если у вас есть возможность, перенесите тренировку в помещение или займитесь плаваньем.

Забота друг о друге является неотъемлемой частью программы борьбы с летней жарой, утверждает доктор Беккер.

«Это действительно время для испытания духа общества», — сказал Беккер. Социальная изоляция является основной причиной многих смертей от жары. Он предлагает проверять соседей из группы риска, друзей и родственников.

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