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Что за самолеты летают над жилыми домами в Беларуси?

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  • 30.06.2022, 11:07
  • 12,470
Что за самолеты летают над жилыми домами в Беларуси?

В Минобороны сделали заявление.

Вчера вечером читатели onliner.by стали сообщать о самолетах над жилыми домами. Спать они-то не мешают, но людям просто интересно, что к чему. Сегодня в Минобороны рассказали, что это было.

Видео в редакцию прислал читатель, сообщает, что самолеты летают часто и прямо над домами. Из окна многоэтажки мужчина даже было попытался вычислить модель, предположив, что это транспортник Ил-76.

В Министерстве обороны сообщили, что это были плановые полеты войсковой части 06752. В воздух поднялись вертолеты Ми-8МТВ5, Ми-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76МД.

«Основные задачи полетов — проверка и восстановление навыков, ликвидация перерывов по видам летной подготовки, продвижение по программам и задачам курсов боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Полеты выполнялись по варианту плановой таблицы «Визуальные метеорологические условия»: полеты на предельно малых высотах, полеты с использованием тактического полигона, заходы на посадку по приборам под шторкой и другие.

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