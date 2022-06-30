Сыр из Египта, лапша из Кыргызстана: какие новые продукты появились в белорусских регионах 5 30.06.2022, 11:14

3,138

На полках магазинов появились странные товары.

После введения санкций в магазинах стали появляться продукты из стран и от производителей, невиданных ранее случчанами. «Кур’ер» посмотрел, какие товары можно купить у «сетевиков» в Слуцке, которых до 24 февраля, возможно, в продаже не было. Цены зафиксированы по состоянию на 28 июня.

1. Рассольный продукт из Египта

Рассольный продукт напоминает брынзу или фету. В его составе, помимо молока, на втором месте стоит пальмовое масло.

2. «Бомж-пакеты» из Казахстана и Кыргызстана

В основном лапша быстрого приготовления представлена российскими производителями, но появились и из Азии — Казахстана и Кыргызстана.

3. Овощные консервы из Армении

Появились консервированные виноградные листья из Армении. Из них готовят национальное блюдо — долму. Есть и другие армянские консервы, например, икра из баклажанов и томаты.

4. Гранатовый уксус

Уксус — не новый продукт на полках магазинов, но вот гранатовый из РФ встретился впервые.

5. Джем из фейхоа

Джем из фейхоа выпущен в Абхазии. Баночка 300 г стоит 7,99 рубля.

6. Сыр с плесенью из России

Продуктов из России, если судить по ценникам, стало больше. Европейские сыры с плесенью заменили российские, но в одном из магазинов нашлись на остатке польские и французские.

7. Крупы из Италии и Перу

В одном их магазинов продаётся полуфабрикат ризотто из Италии, а в другом — чёрная и трёхцветная киноа из Перу.

8. Оливки из Испании

Оливки стали для случчан привычным продуктом, но вот почти килограммовая банка из Испании обращает на себя внимание.

9. Тыква из Южно-Африканской Республики

Тыквой точно никого не удивишь, но вот привезли её из ЮАР, а это более 12 тысяч километров по прямой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».