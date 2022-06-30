«Нас разбили в пух и прах, еле копыта унесли»2
- 30.06.2022, 11:13
- 8,960
Мобилизованный из «ДНР» рассказал о «горячей» встрече с бойцами ВСУ.
Оккупанты из так называемой "ДНР" получили "на орехи" от ВСУ на одном из направлений.
Многие вояки навсегда остались в украинских степях, некоторым удалось сбежать и выжить.
О бое рассказал в телефонном разговоре оккупант своей жене. Перехват был обнародован ГУР Минобороны.
Оккупант жалуется жене, что ВСУ изрядно их поколотили. Украинские защитники сначала их окружили, а затем обстреливали в течение нескольких часов.
"- Привет. Что стреляют?!
- Нет, нас разбили в пух и прах бл*...
- Ты что...
- Мы едва ноги унесли бл*, там раненных, погибших — п*здец.
- А ты шо.. и что теперь? Где вы вообще?
– Не могу по телефону. Выехали, ждем, ушли отсюда, еле копыта унесли..", — говорится в разговоре.
Оккупант также добавляет, что свои их даже не прикрывали. По его словам, большинство из них после пережитого "ушли в отказ", хотя получили приказ возвращаться. Также, по словам оккупанта, с места боя вместе с ними накивали пятками и российские солдаты.