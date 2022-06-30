Российские оккупанты бежали со Змеиного: сейчас на острове пожар и взрывы 15 30.06.2022, 11:20

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Враг наспех эвакуировал остатки гарнизона на двух скоростных катерах.

Российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в официальном сообщении Оперативного командования Юг.

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Сейчас на Змеином пожар, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются", - говорится в сообщении.

Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что по состоянию на 06:30 четверга, 30 июня, враг оставил позиции на острове Змеиный.

"Ряд взрывов, которые были слышны ночью на острове, осуществлялись непосредственно противником с целью уничтожения образцов техники и документации", - говорится в Telegram Стратком ВСУ.

Также есть информация, что один из четырех вертолетов (предварительно Ка-52), который вечером 29 июня подлетал к Змеиному, в результате работы ВСУ получил повреждение и упал в море в районе между островом и Одесским газовым месторождением. ВКС России проводили поисковые мероприятия, однако к положительному результату они не привели. Вертолет затонул.

О том, что оккупанты ушли со Змеиного сообщил и нардеп Алексей Гончаренко и Telegram-канал Инсайдер со ссылкой на источники.

"Есть информация, что от острова отошли три малоразмерных судна. Остров пустой. Орки подорвали остатки техники и на Рапторах укатили в закат. UPD:ушло не три судна, а пять", - говорится в сообщении.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в Telegram фото с острова Змеиный.

"На первом фото Змеиный, вероятно, сегодня утром. На втором спутниковом фото - вчера 29 апреля. Предполагают, что оккупанты решили покинуть остров, взорвав всю свою технику. Выходили из Змеиного на трех "Рапторах", скоростных десантных катерах", - говорится в сообщении.

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