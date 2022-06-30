Акции российского «Газпрома» рухнули на 30% 5 30.06.2022, 11:32

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Котировки обвалились после решения не выплачивать дивиденды.

Акции «Газпрома» на Московской бирже в четверг, 30 июня, упали больше чем на 30%. На минимуме они торговались по 207,69 рубля, что на 30,2% ниже цены закрытия прошлой торговой сессии. По данным на 11:25 мск, бумаги компании стоили 226,68 рубля, дешевея на 23,84% к прошлому закрытию, сообщает «Форбс».

Котировки обвалились после годового собрания акционеров российской газовой компании, на котором они решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. «Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно», — сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Акционеры «Газпрома» также избрали новый состав совета директоров копании. В него вошли Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа и Николай Шульгинов.

26 мая совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 52,5 рублей на акцию, что на тот момент предполагало дивидендную доходность в районе 18%. Такие дивиденды должны были стать рекордными в истории компании и всего российского фондового рынка — суммарно на выплаты могло быть направлено 1,244 трлн рублей.

Это соответствовало дивидендной политике компании, которая предполагает, что на дивиденды должно направляться не менее половины скорректированной чистой прибыли (в 2021 году этот показатель составил 2,487 трлн рублей). Чистая прибыль компании по итогам прошлого года стала рекордной благодаря высоким ценам на газ на мировом рынке.

Однако в конце июня стало известно, что Минфин планирует в виде разового повышения налога на добычу полезных ископаемых увеличить сумму НДПИ для «Газпрома», обязательную к уплате за 2022 год, на 416 млрд рублей. Об этом, со ссылкой на подготовленные министерством поправки к Налоговому кодексу сообщили «Интерфакс» и «Коммерсантъ». Сумма должна быть уплачена в налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. Тогда в компании не прокомментировали, скажется ли предложение Минфина на дивидендных выплатах.

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