Президент Польши назвал Беларусь «российским военным округом» 14 30.06.2022, 11:41

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Анджей Дуда

Фото: EPA

Опасность для Европы от Лукашенко и России реальна.

Президент Польши Анджей Дуда назвал Беларусь «российским военным округом». Об этом он заявил сегодня утром перед началом второго дня саммита НАТО в Мадриде, отвечая на вопрос, ощущают ли Польша и государства Балтии угрозу со стороны Александра Лукашенко, сообщает Rzeczpospolita.

Анджей Дуда отметил постоянное присутствие российских войск в Беларуси. По его мнению, Беларусь в военном отношении нельзя рассматривать отдельно от России, и именно от нее исходит угроза.

«К сожалению, Беларусь стала как бы еще одним военным округом России, или частью Западного военного округа России. Я бы не сказал, что я чувствую какую-то опасность, думаю, что и балтийские государства тоже чувствуют опасность со стороны режима Александра Лукашенко. Опасность реальна, и это угроза со стороны России», — сказал он.

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