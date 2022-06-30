Строительство забора на польско-белорусской границе закончено

Строительство забора на польско-белорусской границе закончено3
- 30.06.2022, 12:03
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Его начали возводить 25 января.
Пограничная охрана Польши объявила о завершении строительства забора на границе с Беларусью.
Его начали возводить 25 января.
Протяженность забора на территории Любельского и Подляского воеводств составляет 186,25 км. Для него потребовалось 49 тыс. т. стали. Заграждение имеет высоту в 5,5 м. Оно снабжено колючей проволокой. В нем оборудованы несколько десятков ворот для пропуска крупных животных, а также тысячи «дыр» для мелких.
Забор построен Польшей в ответ на рост миграционных потоков из Беларуси. С лета прошлого года мигранты из стран Востока и Африки пытаются перейти из Беларуси в Польшу. Заграждение построено на сухопутном участке белoрусско-польской границы. На остальной протяженности она проходит по рекам, которые осложняют нарушение рубежа. Надо отметить, что заграждение на границе также возводится с литовской стороны.