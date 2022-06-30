Жеребенок лошади Пржевальского родился в английском зоопарке 2 30.06.2022, 12:04

фото: Tomáš Adamec

В дикой природе этот вид практически вымер.

Жеребенок лошади Пржевальского родился в зоопарке Марвелл 28 мая, но об этом счастливом событии стало известно только недавно. Детеныша назвали Бэзилом в честь первого самца лошади Пржевальского, когда-либо жившего в зоопарке. Сейчас жеребенок чувствует себя отлично, но старается не отходить от матери. Другие члены стада охраняют своего маленького подопечного, сообщает «Популярная механика».

В зоопарке Марвелл лошади Пржевальского живут с момента его открытия в 1972 году.

Почему лошади Пржевальского вымирают

Лошадь Пржевальского — коренастый короткогривый вид, названный в честь русского исследователя XIX века Николая Пржевальского, который впервые описал животное после встречи с ним в дикой природе. В середине XVIII века диких лошадей Пржевальского можно было встретить в российских степях, а также на территориях Казахстана, Монголии и северного Китая.

Однако в середине прошлого века этот дикий вид оказался под угрозой исчезновения — люди активно на них охотились и занимали их естественную среду обитания под свои нужды, в основном под сельскохозяйственные угодья. В результате лошадям Пржевальского просто негде было жить и размножаться.

К 1960–м годам в дикой природе практически не осталось лошадей Пржевальского. В неволе выжила только одна популяция, которую дало скрещивание домашних лошадей и пойманных в природе лошадей Пржевальского. Однако в 1980-х в Монголии заметили еще несколько особей этих диких лошадей. К сожалению, в скором времени вымерли и они.

Тем не менее, благодаря программам реинтродукции лошадей Пржевальского сегодня в мире насчитывают около двух тысяч особей. В рамках этих программ диких лошадей разводят в зоопарках или реинтродукционных заповедниках, а затем часть из них выпускают на территории, где вид обитал исторически.

Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП).

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