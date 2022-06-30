Хакерам удалось «диагностировать» манию величия у Путина и шизофрению у Лаврова 1 30.06.2022, 12:06

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Взломан сайт наркологической клиники Белгорода.

Хакерам удалось взломать сайт одной из наркологических клиник российского Белгорода и разместить там фото диктатора Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает 24 канал, который успел увидеть следы работы хакеров. В настоящее время сайт клиники не открывается.

У Путина интернет-воины "диагностировал" манию величия, у Лаврова - шизофрению, а Медведеву приписали парафрафренический синдром.

Как известно, ранее Путин безграмотно сравнивал себя с Петром I, а Лавров и Медведев известны своими неоднозначными заявлениями, которые могут свидетельствовать о больших проблемах с психическим здоровьем.

Болезни Путина: что известно

Ранее бывший глава Ми-6 (секретной разведывательной службы Великобритании) Ричард Дирлав заявлял, что в скором времени президент РФ Путин "сляжет" в санаторий и сделает это не совсем по своей воле. После этого диктатор потеряет власть, а в 2023 году его уже не будет в живых.

29 мая Daily Mirror и ряд других европейских СМИ со ссылкой на источник в ФСБ сообщили, что у Путина "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака", и что его якобы предупредили о скорой смерти. В Кремле эти сообщения опровергают.

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