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В Луганской области ВСУ зашли во фланг кадыровцев и нанесли им большие потери

  • 30.06.2022, 12:12
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В Луганской области ВСУ зашли во фланг кадыровцев и нанесли им большие потери

Операцию провели десантники из 81-й бригады.

Украинские военные каждый день демонстрируют неописуемое мужество в противостоянии со "второй армией мира". Под их прицел попадают и кадыровцы.

Об успешной работе украинских десантников рассказал командир подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ. Заметим, фамилию майора не указывают. Вероятно, из соображений безопасности.

Майор отметил, что его подразделение обороняло Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Один из боев командир вспоминает с особой гордостью. Тогда на один из взводных опорных пунктов вышло около 60-70 кадыровцев подразделения "Ахмат". Командир роты приказал украинским защитникам перегруппироваться. В результате эффективных действий ВСУ кафиры потеряли 10 бойцов, а еще 8 – получили ранения.

"Представьте себе, аэромобильно-десантное отделение зашло во фланг наемников и нанесло им значительные потери. Они вынуждены были отступать, а точнее убегать", – вспомнил военный.

Майор подчеркнул, что его командиры отделений, главные сержанты взводов и рот уничтожали технику и личный состав захватчиков "на ноль". А один воин-десантник мог уничтожить целое парашютно-десантное отделение оккупантов.

Боец подчеркнул, что Десантно-штурмовые войска – это большое доверие друг к другу. Ведь каждый воин знает, что другой всегда поддержит его ценой своей жизни.

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