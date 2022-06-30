В Витебске супруги похитили женщину, чтобы решить квартирный вопрос 1 30.06.2022, 12:12

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Квартиру планировали продать.

Супруги похитили женщину, чтобы та выписалась из своей квартиры, сообщили в УВД Витебского облисполкома. Квартиру планировали продать.

Сначала супруги вышли на одного из жителей Витебска, которому пообещали погасить долги за коммунальные платежи, если он оформит часть своей квартиры на них. После этого ранее неоднократно судимый 25-летний витеблянин и его 35-летняя супруга стали уговаривать на сделку владелицу второй половины жилья, но та упорно не хотела продавать свои квадратные метры и переехать в деревню к бывшему мужу.

Тогда женщине предложили помочь с обменом просроченного паспорта. После того, как она получила документ, супруги заманили ее в автомобиль, скрутили и вывезли в Лиозненский район. Там ей ограничили свободу и установили за ней наблюдение. Через несколько часов женщине удалось сбежать. Подозреваемого, а затем и его жену задержали.

По факту похищения человека в отношении супругов возбуждено уголовное дело. В милиции полагают, что этот случай был не единственным.

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