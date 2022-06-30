Украинские партизаны отправили на больничную койку нардепа-предателя из Херсонщины 5 30.06.2022, 12:25

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Авто коллаборанта взорвали.

Перешедший на сторону России экс-нардеп Алексей Ковалев рассказал, что продолжит выполнять свои "функциональные обязанности".

Видео из больницы обнародовали пропагандисты из РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Бывший парламентарий считает, что против него была совершена диверсия спецслужбами Украины.

Ранее сообщалось, что экс-нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.

Позже стало известно, что автомобиль изменника-нардепа взорвали.

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