«Гляньте на обиженного Путина» 1 30.06.2022, 12:45

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фото: getty images

Россия за последние два дня дважды серьезно испугалась, отпрыгнув назад.

Текущие дни войдут в историю как меняющие мировой порядок, пишет автор телеграм-канала CYNIC.

Итак, численность сил специального реагирования НАТО будет увеличена с 40 до 300 тысяч. При этом оснащаются данные силы в основном тяжелым вооружением. И - дополнительная деталь - практически все мощности будут направлены на защиту стран Восточной Европы.

По сути, мы видим реальную эскалационную политику НАТО.

Саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности.

Китай бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах — коммюнике саммита НАТО.

Позиции по России и Китаю могут показаться похожими, но онм не являются таковыми. Главная угроза безопасности - Россия (до этого на этом постаменте должен был находиться Пекин). Далее следует терроризм и лишь затем Китай в качестве "вызова" Западу, но не угрозы.

Перевожу с дипломатического на понятный: Китай бросает вызов западному сообществу и вызывает его на дуэль, а значит противостоять ему мы будем честно, по правилам дуэли - технологиями и экономикой.

Россия - главная угроза мировой безопасности - безапелляционный враг (а не соперник), а значит он должен быть повержен, уничтожен в любой возможной форме. Россия - это цивилизационное, общемировое зло.

Китай оным не является, в соответствии с позицией НАТО.

В принципе, Пекин в контексте созыва НАТО высказался в пользу сохранения региональной безопасности "вокруг Китая", из-за чего порекомендовал не расширять НАТО таким образом, чтобы оно оказалось в подбрюшье Пекина.

НАТО на данную реплику "открыто" не ответило: не сказало ни "да", ни "нет", однако снижение конфронтационной линии с Пекином вызвало в КПК положительные чувства - Пекин выдохнул.

К тому же мы видим акт расширения НАТО на Восток - к непосредственным границам России. Так, после принятия Финляндии "северная соседка" окажется самой широкой границей западного альянса с РФ. При этом Финляндия будет "покрывать" стратегически важный для России "водный регион", который теперь можно без проблем демилитаризировать - все равно ничего не взлетит, а будет на запуске взорвано.

Турция и лично Эрдоган получили ряд значительных уступок со стороны Финляндии и Швеции, из-за чего Эрдоган за несколько часов сменил свою позицию от "Мы не можем договориться" до "Основные вопросы урегулированы". Турция получила значительно больше привилегий, чем заслуживала, однако фиксация на временном промежутке и факторе экстренности, позволила оной достаточно нагло манипулировать Вашингтоном для быстрого продавливания интересующих Эрдогана концепций политической борьбы с курдами.

Но это в контексте событий не имеет особого значения - Финляндия и Швеция в двух шагах от вступления НАТО, и Путин, который несколько месяцев назад требовал "вернуть НАТО на старые границы", совершенно спокойно "сглотнул", признав полную капитуляцию перед расширением военного блока.

«У нас нет проблем со Швецией и Финляндией, которые есть с Украиной. Хочется им в НАТО – пожалуйста», – Путин в Ашхабаде.

Это является показательным примером того, как правильно реагировать на путинские ультиматумы. В России власть узурпирована гопниками из подворотни - они понимают лишь язык грубой силы, принимая любую попытку диалога за слабость.

Россия за последние 2 дня дважды серьезно испугалась, отпрыгнув назад.

Первое - кейс с ядерным оружием для Лукашенко. Песков вынужденно подчеркнул, что Путина неправильно поняли, про ядерное оружие говорилось лишь гипотетически. Отскок был вызван стремлением НАТО установить ракеты средней дальности в Польше.

Второе - расширение НАТО. Путин максимально наглел ("Убирайтесь на границы 1997 года - вы нам секретные документы подписывали"). Когда НАТО наплевало на грозные крики из бункера и реально приняло шаг в сторону расширения, Кремль капитулировал и признал, что ничего против расширения НАТО не имеет - лишь бы туда Украину не впускали (сейчас было бы интересно "впустить" в НАТО Украину - запах дыма из Кремля я чувствовал бы в вашингтонских ресторанах). А еще он ничего не имеет против увеличения сил реагирования в 7,5 раз.

В принципе, НАТО доказало, что единственная верная модель коммуникации с Путиным - это вытирание ног о его физиономию. На эскалацию следует отвечать эскалацией, и Кремль, играя на чистом блефе, подымает лапки вверх и жалобно скулит.

К тому же НАТО обозначило трансформацию концепции - возвращение к "военно-политическим" истокам конфронтации и военной защиты. Иносказательно НАТО подтвердило, что вступает в период "тотальной войны" с главным врагом человечества - путинской Россией.

С этим могу Москву только поздравить. Она очень хотела внимания - и она его сполна получит, а затем серьезно пожалеет о каждом сказанном слове, но будет слишком поздно.

Ну и напоследок - гляньте на обиженного Путина, который оскорбился "голым торсом" Джонсона.

Ребятам еще стоит напомнить про студенческое развлечение "многоходовочки" - игра "туалетный водолаз".

Итог: НАТО переходит в стадию прямой эскалации и экспансии. Угрозы Путина Вашингтон не пугают.

Запад сохранил единство. Европа постепенно трансформирует желание "сохранить лицо" к желанию "растоптать наглую морду". Мы видели жесткие реплики как от Макрона, так и от Шольца. (Не забываем, что для внутреннего потребителя могут звучать и во Франции, и в Германии реплики про переговоры - это "отклики" на возмущенный инфляцией бизнес: такие "местные" высказывания не имеют стратегической перспективы - главное было озвучено на международной арене).

К тому же Старая Европа, наконец, начала интенсификацию военных поставок.

Запад принял путинский вызов и достаточно мощно консолидировался.

Взят стратегический курс на полную ликвидацию "российской угрозы" в обозримом будущем, что бы это ни значило.

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