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ВСУ показали, как «Шилкой» сбивают воздушные цели россиян

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  • 30.06.2022, 13:09
  • 3,128
ВСУ показали, как «Шилкой» сбивают воздушные цели россиян
иллюстрационное фото

Видеофакт.

Украинские защитники показали, как уничтожают врага на своей земле. Для этого в ход пошла ВСУ-23-4 "Шилка".

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

"Шилка" безупречно отработала по воздушным целям врага.

Отметим, "Шилка" – это зенитная самоходная установка советского производства. Она предназначена для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, а также уничтожения летающих воздушных целей со скоростью до 450 метров в секунду.

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