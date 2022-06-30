ВСУ показали, как «Шилкой» сбивают воздушные цели россиян

ВСУ показали, как «Шилкой» сбивают воздушные цели россиян2
- 30.06.2022, 13:09
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Видеофакт.
Украинские защитники показали, как уничтожают врага на своей земле. Для этого в ход пошла ВСУ-23-4 "Шилка".
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
"Шилка" безупречно отработала по воздушным целям врага.
Отметим, "Шилка" – это зенитная самоходная установка советского производства. Она предназначена для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, а также уничтожения летающих воздушных целей со скоростью до 450 метров в секунду.