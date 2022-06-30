«Выставил объявление — машину забрали на следующий день» 30.06.2022, 13:02

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Почему белорусский рынок бэушных авто снова стал раем для россиян.

Office Life разбирался вместе с простыми автовладельцами и игроками рынка.

Личный опыт: выставил объявление — машину забрали на следующий день

— В нашей семье было два автомобиля — гибридный Honda Insight 2009 г.в. и бензиновый Honda Civic 2003 г.в., и, когда понадобились деньги, я решил, что продам любой из них, — говорит Павел. — Посмотрел цены: у нас за свой Insight я получу в лучшем случае около $7 тыс., в России он стоит не меньше $10 тыс. Привлекательно, но времени заниматься продажей в Россию не было. Поэтому выставил обе машины на белорусских сайтах. По Insight звонили только автохаусы, а вот Civic покупатель приехал смотреть уже на следующий день. Это был киргиз, который постоянно находится в Беларуси и занимается подбором автомобилей — себе на родину или в Россию, не знаю. За свои услуги берет $500-700. С $3200 мы сторговались до $2900, продажа автомобиля от выставления до оформления заняла меньше недели.

Цены: почувствуйте разницу

То, что на б/у автомобили цены в Беларуси и России отличаются, причем значительно, подтверждает быстрый анализ профильных классифайдов. К тому же разница заметна в отношении «бэушки» разных классов авто.

К примеру, свежий Hyundai Accent V после рестайлинга (сделанного, кстати, в РФ) возрастом от 2020 года и младше в Беларуси стоит от $13 950. На av.by есть 19 объявлений о продаже таких машин.

Разница в цене — десятки тысяч долларов. Как белорусский рынок «бэушки» стал раем для россиян

Тогда как в России рестайлинговый Hyundai Accent пятого поколения практически не представлен на рынке: на avito.ru выставлен экземпляр 2022 г.в. с минимальным пробегом и ценой 1,48 млн российских рублей ($27,6 тыс.), еще один (но дорестайлинговый) Accent 2020 г.в. нашелся на auto.ru за 1,3 млн российских рублей ($23 тыс.).

Цены на двухлетний кроссовер Toyota Rav4 пятого поколения с бензиновым двигателем 2,5 л у нас стартуют от 94 172 рублей ($37,2 тыс.), в России самый дешевый вариант с аналогичными параметрами стоит 2,9 млн российских рублей ($51,5 тыс.).

Между более «возрастными» авто с ценником пониже разница, соответственно, меньше. К примеру, 13-летний Skoda Roomster у нас стоит примерно на $2 тыс. дешевле, такая же разница наблюдается между Ford Galaxy аналогичного возраста.

Эксперт: цены будут только расти

Логично, что наибольший интерес сейчас наблюдается в сегменте именно свежей «бэушки» из Беларуси. Это подтверждает и Евгений Якута, он профессионально занимается подбором авто на рынках Беларуси и России.

— Действительно, россияне сейчас активно покупают автомобили в Беларуси. Если еще полтора года назад белорусы ехали в Россию за «бэушкой», сейчас — наоборот. Автомобили из Беларуси в Россию везут как частные лица — сами владельцы, так и те, кто занимается услугами автоподбора. Причина прежде всего в ценах. В России сейчас они одни из самых высоких в мире. Вот простой пример: VW Polo на «максималке» в российском салоне сейчас стоит порядка $40 тыс., в Беларуси его цена — 30. Это нынешний прайс на обычный VW Polo!

Широкое предложение по автомобилям, пригнанным из Европы и Америки, — еще одно преимущество белорусского рынка. Евгений отмечает, что российских покупателей интересуют в первую очередь свежие премиальные автомобили возрастом от трех до пяти лет — выбор конкретного бренда зависит от заказчика.

А вот с расхожим мнением, будто белорусский автопарк — в лучшем состоянии, чем российский, Евгений готов поспорить:

— Белорусский автопарк перестал нормально обновляться в 2011 году, когда выросли таможенные пошлины. Да, может быть, белорусы больше смотрят за своими машинами, бережнее относятся и чаще протирают их тряпочками. Да, здесь немного лучше дороги. Да, в Минске нет таких пробок, как в Москве, когда основные узлы в повышенных нагрузках изнашиваются быстрее. Но реагенты на улицах — те же. И возраст автомобиля так или иначе берет свое.

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