«Высокие цены и устаревшие модели» 30.06.2022, 13:16

Фото: Диана КОСЯКИНА

Как мы журналисты искали в Барановичах купальники к пляжному сезону.

Почем продают женские купальники и мужские плавки в торговых объектах нашего города, где их дешевле покупать и можно ли найти модные в этом сезоне модели, узнал Intex-press.

Актуальными цветами этого лета для купальников дизайнеры выбрали розовый, голубой, красный, телесный, белый, черный, а также «нарядные» золотистый и серебристый оттенки.

Что касается узоров, в моде купальники с животными и хищными принтами, флористическими орнаментами и в полоску. Актуальны модели с глубокими вырезами и высокими трусиками, а также украшенные декоративными элементами в виде бахромы, кисточек, завязок, полосок, шнуровки и рюш.

Вооружившись этими знаниями, мы пошли искать все эти модные новинки в барановичской торговле. И первым делом отправились на рынок, где, по убеждению многих горожан, цены обычно ниже, чем в магазинах.

Высокие цены и устаревшие модели

На том рынке, где мы побывали, торгующих купальниками роллетов оказалось всего два, в одном из которых практически не из чего было выбирать.

Основной ассортимент рынка – яркие однотонные купальники с классическими плавками, которые, в принципе, продаются из года в год. Многие из них не подходят под модные тренды этого лета. При этом стоят купальники недешево: цены стартуют от 55 рублей, но в среднем за них просят 65-70 рублей.

К слову, стоимость купальников на рынке по сравнению с прошлым летом выросла в среднем на 20 рублей!

Кто во что горазд

Барановичские магазины и торговые центры тоже оставили неоднозначное впечатление. В одном, например, выбор моделей оказался совсем небольшой, зато можно было найти купальники, которые сейчас «в тренде», например с животными и хищными принтами, и мужские плавки за 10-25 рублей (правда, ограниченных размеров).

В другом магазине, торгующем спорттоварами, наоборот, было из чего выбирать, но основная часть ассортимента предназначалась больше не для пляжного отдыха, а для купания в бассейне.

В третьем были и выбор, и модные модели, но их оказалось невозможно померять, так как магазин – обувной, в нем попросту не предусмотрены примерочные!

В четвертом магазине выбор женских купальников был небольшой. Однако купить понравившуюся вам модель комплектом не получится, нужно отдельно заплатить за бюстгальтер и трусы. И цены на них достаточно большие: верх купальника в пределах 60-75 рублей, низ – от 25 до 40 рублей.

Мы заметили, что разбежка в цене даже в пределах магазина может быть колоссальной. К примеру, в одном торговом центре мы видели женский купальник и за 20 рублей, и за 134!

Самые дешевые купальники (при этом в яркой расцветке, но большинство из которых не «в тренде» этого лета) мы видели в торговых объектах, где продают недорогую одежду для всей семьи: цены на женские начинались от 22 рублей, на детские – от 18 рублей. Но и за качество этих купальников продавцы не ручались.

В целом, самое приятное впечатление, как по ассортименту, так и по ценам, оставил фирменный магазин одного известного белорусского бренда. Там была представлена летняя коллекция с модными моделями (с принтами, полосками и разрезами, а самое главное – с высокими трусиками V-образной формы) и с самым приятным соотношением цены и качества из всех магазинов, где мы побывали. Женские купальники там в среднем стоили 40-50 рублей, детские – 20-30 рублей, пляжные мужские шорты – 19-45 рублей, плавки для мальчиков – 12-20 рублей.

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