Литва отказала Минску в восстановлении поезда до Вильнюса 1 30.06.2022, 13:18

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Ни в этом, ни в следующем году возобновление сообщения не планируется.

Издание Delfi сообщает, что Минск выразил желание возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Вильнюсом, которое было прекращено два года назад. Компания «Литовская железная дорога» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) отмечает, что ни в этом, ни в следующем году таких планов не имеет.

С начала пандемии COVID-19 в 2020 году между Вильнюсом и Минском было остановлено пассажирское железнодорожное сообщение. Представитель литовской компании LTG Котрина Дзикарайте (Kotryna Dzikaraitė) сообщила, что в компанию поступил запрос от «Беларусской железной дороги» по поводу возможного возобновления маршрута Минск – Вильнюс.

«С учетом всех обстоятельств в планы на 2023 год не входит сообщение между столицами Литвы и Беларуси», – отметила Котрина Дзикарайте.

В литовской железнодорожной компании отметили, что годовые графики международного сообщения на территориях, где используют российский формат колеи, рассматривают один раз в год. Решение принимают до середины года и оно вступает в силу в декабре.

Минск уже прилагал усилия, чтобы возобновить пассажирские рейсы в Латвию и Польшу. Международные рейсы по этим направлениям были прекращены в марте 2020 года из-за пандемии.

Напомним, что до пандемии на Литву, Латвию и Польшу выпадало около пятой части международных пассажирских железнодорожных перевозок из Беларуси. Несмотря на отсутствие железнодорожного сообщения, с Польшей, Литвой и Латвией осталось автобусное сообщение.

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