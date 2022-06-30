Топ-пять летних напитков, которые рекомендуют медики 30.06.2022, 13:24

Летом мы потребляем гораздо больше жидкости, чем в любое другое время года.

Эндокринолог Арина Тертышная перечислила топ-5 наиболее полезных напитков для утоления жажды летом.

Летом мы потребляем гораздо больше жидкости, чем в любое другое время года. Если вы пьете просто воду — это замечательно. Это самый полезный для организма напиток. Но некоторые предпочитают соки, компоты, чаи… Каким напиткам стоит отдавать предпочтение?

Вода с лимоном — если обычная вода для вас слишком скучная, хочется чего-нибудь ароматного и вкусного, пейте воду с лимоном. Сок половинки лимона на стакан воды — идеальное соотношение.

Такой напиток нейтрализует свободные радикалы в организме, почистит печень от токсинов, благоприятно влияет на ЖКТ, помогает контролировать чувство голода.

Имбирный лимонад — измельчите или натрите на терке 5-7 см свежего корня имбиря, добавьте литр теплой воды. Можно добавить пару долек лимона.

Такой лимонад уменьшает спазмы сосудов, помогает бороться с отеками, нормализует уровень холестерина, выравнивает давление, особенно при гипертонии.

Липовый чай — чайная ложка липового цвета на 250 мл кипятка. Повышает уровень гемоглобина, помогает при приливах во время климакса. Благотворно действует при болезнях мочевыделительной системы. Выводит из организма токсины и лишнюю жидкость.

Чай каркаде — противостоит развитию инфекций и бактерий. Борется со свободными радикалами, улучшает выработку желчи, устраняет отеки.

Айран — приготовить такой напиток просто. Пол-литра кефира взбейте с одним стаканом холодной минеральной воды до пены. Подсолите, можно добавить зелень.

Такой напиток засеивает полезную микрофлору кишечника, помогает от запоров, хороший источник кальция, благоприятен при похудении, укрепляет сердечно-сосудистую систему.

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