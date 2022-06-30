Появилось видео, как ВСУ выбивали оккупантов с острова Змеиный 9 30.06.2022, 13:29

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Залужный поблагодарил производителей украинской самоходной гаубицы «Богдана».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, как украинские военные выгоняли российских оккупантов с острова Змеиный.

Роликом Залужный поделился на своей странице в Facebook.

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный", - говорится в его сообщении.

Также он поблагодарил защитников Одесской области, которые помогли в освобождении стратегически важного участка.

"Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", которая сыграла важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Что известно об этой САУ

2С22 "Богдана" - это перспективная украинская колесная самоходная гаубица со стволом калибра 155 мм. Она стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр 155 мм.

Эта САУ может бить максимально на дальность до 50 км.

Отметим, что во время полномасштабного вторжения России в Украину опытный образец был вывезен в тыл, потом "Богдана" была вывезена с тыла и передана украинским военным, а впоследствии попала на фронт, где была использована ВСУ для отражения российской агрессии.

Сообщалось, что 25 февраля разработчикам самоходной гаубицы "Богдана" поступило распоряжение - уничтожить ее, чтобы новая украинская САУ не досталась врагу, но установку удалось сначала спасти, а потом и применить по назначению.

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