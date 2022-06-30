ВСУ освободили село Потемкино в Херсонской области 30.06.2022, 13:34

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В ходе успешного контрнаступления было уничтожено много российской техники.

Украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. В ходе успешного контрнаступления было уничтожено много российской техники.

Об этом сообщается на Facebook-странице ВСУ.

"Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ. Военнослужащие 60 ОПБР провели успешное наступление, в ходе которого отбили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра". Местное население Потемкино с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", - говорится в сообщении.

Напомним, как стало известно из перехвата очередного разговора оккупантов, россияне сами устроили перестрелку между собой, когда шли бои за село Потемкино.

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