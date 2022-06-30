Беларусь все глубже увязает в долговой ловушке 2 30.06.2022, 13:33

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В стране второй месяц подряд растет внешний госдолг.

Государственный долг Беларуси на 1 июня составил 60,5 млрд рублей, сообщает Минфин. Эта сумма на 579,6 млн рублей меньше, чем месяцем ранее. Снижение произошло за счет сокращения внутреннего госдолга. При этом общая сумма по внешним займам выросла.

Внешний госдолг на 1 июня был на уровне 18 млрд 405,9 млн долларов. С учетом курсовых разниц он вырос за май на 349,3 млн рублей. Напомним, за апрель этот показатель увеличился на 300,9 млн долларов.

При этом чиновники засекретили информацию о том, у кого занимает средства наша стране, а также какие суммы выплачивает и кому по старым кредитам. Ранее Минфин публиковал эту информацию.

Внутренний госдолг на начало этого месяца составил 12 млрд 863,8 млн рублей. С учетом курсовых разниц это примерно на 310,1 млн рублей меньше, чем месяцем ранее. В апреле этот показатель вырос на 32,4 млн рублей.

Ранее чиновники признавали, что госдолг стал серьезной проблемой для экономики — «нарастает долговая спираль, фактически Беларусь находится на грани долговой ловушки». Одна из причин — влияние введенных западных санкций, уточняли в Минфине.

«Погашение осуществляется через рефинансирование. Нарастает долговая спираль, фактически Беларусь находится на грани долговой ловушки, когда будет необходимо привлекать средства не только для рефинансирования долга, но и на его обслуживание, — отмечали ранее чиновники. — Сдерживающим фактором развития стало превышение темпов роста по обслуживанию государственного долга над темпами роста доходов бюджета».

Напомним, в проекте республиканского бюджета на 2022 год было прописано, что в этом году чиновники хотят «залатать» дефицит бюджета в основном за счет внешних заимствований больше чем на 3,5 млрд рублей. К примеру, кредитов от международных финансовых организаций (каких — не было указано) планируют получить чуть больше 3,3 млрд рублей, но из них почти 1,3 млрд рублей пойдет на погашение основного долга. Проще говоря, часть новых займов уйдет на погашение старых долгов.

Во Всемирном банке ранее отмечали, что перспективы экономики Беларуси зависят от возможностей рефинансирования из-за значительного количества государственных выплаты долга (2,4 миллиардов долларов в 2022 году и 3,3 миллиардов долларов в 2023 году).

«Выпуск облигаций на российские рынки — один из вариантов, так как

доступ на финансовые рынки ЕС ограничен санкциями», — говорили ранее эксперты.

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