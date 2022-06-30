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Вслед за «Газпромом» началось падение акций крупнейших российских компаний

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  • 30.06.2022, 13:57
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Вслед за «Газпромом» началось падение акций крупнейших российских компаний

Котировки стремительно пошли вниз.

Сегодня, 30 июня зафиксировано падение акций российского "Сбербанка".

Об этом сообщает Investing. Падение происходит на фоне информации о том, что российский "Газпром" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

По состоянию на 12:40 по Минску акции "Сбербанка" упали почти на 4% и достигли отметки 126.58.

По состоянию на 12:44 по Минску стоимость акций "Сбербанка" держалась на отметке 127.5

Также зафиксировано падение акций российских компаний "Норникель", ЛУКОЙЛ, Яндекс.

Падение акций "Газпрома":

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой украины акции российского "Газпрома" упали более, чем на 30%.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

В случае, если проспекты эмиссии не предусматривают рублевые выплаты, а валютные не поступят на счета кредиторов до конца льготного периода сроком в месяц, это будет означать дефолт России.

Во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по внутреннему долгу в размере $40 млрд.

В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгового бремени царской эпохи в 1918 году.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

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